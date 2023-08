​

Des consignes à adopter pendant le passage de la tempête tropicale Franklin en Haïti.

À 5h am ce matin, la tempête tropicale Franklin se déplace un peu plus rapidement et est prévue de traverser la partie Est de l’île d’Haïti ce mercredi 23 août 2023. Elle est localisée à 190 km au Sud-ouest de Santo Domingo et à 169 km au Sud-est de la ville de Jacmel avec un déplacement vers le nord à 17 km/h, suivi d’un virage vers le Nord-est d’ici jeudi, a expliqué l’unité HydroMétéorologique d’Haïti, tout en indiquant des consignes à adopter par la population.

Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène en écoutant les bulletins de l’Unité Hydrométéorologique (UHM), des médias, des communiqués de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et du SEMANAH, a écrit l’UHM sur X (Twitter).

Par ailleurs, l’Unité HydroMétéorologique d’Haïti invite la population à Vérifier les réserves nécessaires (alimentation, eau, bougies, piles, médicaments…) ; vérifier votre poste de radio (piles) ; éviter d’entreprendre de longues marches en montagne ou à proximité des cours d’eau et ne pas prendre la mer pour une longue période.

Depuis mardi dans la matinée, la tempête tropicale FRANKIN se déplace lentement à travers les eaux de la caraïbe orientale. Elle était localisée à 420 km au sud de Santo Domingo avec un déplacement à l’Ouest.

Le niveau vigilance jaune est toujours maintenue sur tout le territoire national par l’UHM du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural(MARNDR) de concert avec la Direction Générale de la Protection Civile, le SEMANAH et le SPGRD du Plan National de Gestion des Risques et des Désastres.

