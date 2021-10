Des danseurs a mobilite reduite a la Quinzaine internationale Handicap et Culture

Le show a eu lieu, samedi dernier. Sur la place Canape-Vert, danseurs et danseuses dont certains souffrent de deficience physique, ont offert un moment de joie. Tout de noir vetus, ces danseurs ont investi l’espace, introduisant les gestes du quotidien dans une creation choregraphique. Sous les airs de tubes d’Eddy Francois, de Boukman Eksperyans et de poemes dits de la voix de Lobo Diabavadra, du poete Syto Cave et de la chanteuse Riva Precil , entre autres, ces professionnels de la danse ont seduit le public a leur maniere.

Ici, la frontiere entre vie reelle et mise en scene est tenue, et les danseurs (es) semblent jouer avec delicatesse de ce decalage. Ils essayent d’aller au-dela d’une simple mise en relation du quotidien et de la danse, provocant des interrogations du sujet de la forme. Avec classe, apres seulement 6 ateliers, ces jeunes talents restituent et invitent a decouvrir la richesse de notre danse folklorique. A travers une synchronisation de mouvements et d’une communication partagee entre eux, ils ont permis au public de vivre un moment de grande emotion.

Harmonie, partage, la joie de vivre … tels sont les symboles et les valeurs qui ont alimente l’expression corporelle et scenique de cette rencontre culturelle. Ce spectacle a ete presente sous l’oeil critique du danseur Ronalson Sila qui suivait paisiblement et appreciait le talent de ses eleves. Ce spectacle offrait non seulement l’occasion pour les danseurs, dont des manchots, unijanbistes, de mettre leur talent et leur professionnalisme a l’epreuve, mais aussi de permettre au public de decouvrir les danseurs et danseuses a mobilite reduite mis sous les projecteurs, le temps d’un apres-midi.

<>, a precise le choregraphe Ronalson Sila, directeur de Sila Danse Academie.

Pour sa part, la directrice de Sila Danse Academie, Sendia Morency se dit heureuse de voir ces danseurs produire devant en plein air. <>, mais on mise sur leur talent”, a tenu a preciser la danseuse.

Participant a ce spectacle comme danseuse, Astianaxe Jean-Baptiste, 25 ans, manchot, se dit aux anges. <>, s’est felicite la danseuse, l’air confiante.