Des électeurs dominicains croient que l’immigration haïtienne nuit à l’économie dominicaine à 61%

Une enquête Greenberg Diario Libre révèle que les électeurs dominicains croient que l’immigration haïtienne nuit à l’économie dominicaine à 61%

Selon un rapport d’enquête Greenberg Diario Libre sur les prochaines élections de mai 2024 en République Dominicaine, l’immigration est la principale préoccupation des électeurs dominicains. Ces électeurs estiment que l’immigration haïtienne est l’une des mauvaises choses pour la République dominicaine à 62% et elle nuit à l’économie du pays à 61%. Toujours selon le rapport cité par le journal Diario Libre, ces préoccupations reflètent l’approbation des actions d’Abinader en matière d’immigration.

Concernant la décision prise par Luis Abinader en vue de fermer la frontière avec Haïti, le rapport précise que 79% des électeurs approuvent cette décision et les plus préoccupés par l’immigration soutiennent le président. Par ailleurs, 57 % des électeurs probables qui identifient l’immigration haïtienne comme une préoccupation majeure l’emportent et 50% estiment qu’Abinader est le candidat le mieux équipé pour gérer la frontière haïtienne, tandis que 59% approuvent largement sa gestion.

Ce rapport souligne également que les Dominicains estiment que la meilleure raison de soutenir l’immigration est d’offrir aux jeunes la main d’oeuvre en vue de faciliter la croissance locale. John Barry, celui qui a dirigé l’analyse de l’enquête, estime qu’il pourrait y avoir un changement dans l’opinion publique autour de cette question si les dirigeants , dont Abinader, Fernández et Martínez, peuvent cadrer le débat sur l’immigration autour de ses avantages pour la main-d’œuvre.

L’enquête Greenberg Diario Libre, souligne également que 70% des Dominicains approuvent la gestion de la politique éducative du président Luis Abinader. Ils considèrent sa gestion comme l’un de ses domaines politiques les plus forts. Par contre, seulement 47 % des dominicains estiment que le système éducatif national est actuellement excellent ou bon.

Dans un éditorial signé du journaliste Felipe Ciprían au journal dominicain, Listin Diario publié le 1er Novembre dernier, il a souligné que la réélection du président dominicain Luis Abinader est très difficile en 2024. Felipe Ciprían rappelle qu’en 2020, Luis Abinader a été elu avec les votes qui provenaient principalement des partisans de Leonel Fernández, qui savaient qu’il n’avait aucune chance de remporter les élections, et d’une masse de fonctionnaires du PLD qui voulaient un changement face à la défaite imminente de leur parti, en vue de maintenir leurs positions.

Pour les élections présidentielles de 2024, cet éditorial a souligné que Luis Abinader ne peut pas compter sur une seule voix des partisans de Leonel Fernández, encore moins sur les 634 400 employés que son gouvernement a licenciés de l’administration publique en seulement un an et Abinader ainsi que le Parti révolutionnaire moderne n’ont alors eu la force de rassembler les plus de deux millions de voix qui l’ont conduit à la victoire le 5 juillet 2020.

