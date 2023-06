Des élèves du lycée national de Pétion-Ville formés aux « Gestes qui sauvent »

​

Le MENFP a formé des élèves du lycée national de Pétion-Ville aux gestes de premiers-secours.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat, a procédé le samedi 17 juin à la signature et la remise d’attestations à plusieurs dizaines de jeunes, filles et garçons, élèves du lycée national de Pétion-Ville. Ils ont suivi des sessions de formation avec simulation des cas, ce qui les habilite à prodiguer des soins de premiers-secours aux personnes qui en auraient besoin.

Cette cérémonie a été l’occasion pour le ministre Manigat d’initier le Programme de sensibilisation aux « Gestes qui sauvent » en cas de catastrophes, en partenariat avec l’Unité mobile de premiers secours/Service d’urgence médical motorisé (UMPS-SUMMOC). Ce programme mobilisera d’autres partenaires et s’étendra progressivement dans d’autres districts scolaires à travers le pays, selon le MENFP.

« Le MENFP, dans un contexte où il pense à des questions relatives au bien-être scolaire, à la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel administratif des écoles – de toutes les écoles du pays -, ne peut ne pas penser aux compétences de vie qui sont aussi importantes que la maîtrise des notions de mathématiques, de physique et de chimie », a déclaré Nesmy Manigat.

« Cela peut prendre du temps, mais quand on fait de bonnes choses et qu’on y croit, on finira toujours par avoir l’attention et la compréhension des citoyens et des citoyennes qui, souvent, vous emboîtent le pas », a-t-il poursuivi.

Le titulaire du MENFP en a profité pour saluer le travail de Ricardo Jean-Pierre, coordonnateur de l’Unité mobile de premiers secours/Service d’urgence médical motorisé, mais aussi le dynamisme et l’esprit d’ouverture de Jean-Marc Charles, directeur du lycée national de Pétion-Ville pour avoir initié cette activité dans cet établissement scolaire.

Pour encourager le développement de ce programme à l’échelle nationale, Nesmy Manigat a annoncé la signature sous peu, d’un protocole de collaboration entre le MENFP et l’UMPS-SUMMOC ; ce qui viendra renforcer d’autres partenariats – allant dans le sens de la protection civile et de l’encadrement des écoles publiques et privées.

