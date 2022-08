Des figures imposantes du secteur priv? s’impliquent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ren?-Max Auguste, Edouard Baussan, Pierre-Marie Boisson, G?rald Bouguignon, Stephan Coles, Eddy Deed, Yonel Eliz?e, Raina Forbin, Peter Frisch, Geoffrey Handal, Jean-Marc Lebrun, Harold Marzouka Jr, Laurent Saint Cyr, Ja?r Saint Louis, Mathieu Villedrouin, Jacques Villejoint, Ralph Edmond, Raymond Jaar, Georges Cassis et Marc Emile Echema ont sign? une note conjointe, dat?e du 23 ao?t mais rendue publique ce 26 ao?t.

De m?moire d’Ha?tien, il n’existe aucun pr?c?dent dans l’histoire r?cente de prise de position similaire dans la forme et dans le fond.

Les signataires sont li?s, ? un titre ou ? un autre, aux plus grandes entreprises du pays, aux entreprises qui paient le plus de taxes et aux associations patronales les plus importantes. Ils proviennent d’une diversit? de secteurs et sont de toutes les classes d’?ge. Ce qui frappe le plus, c’est qu’ils n’ont pas le paravent d’institution. Ils signent de leur nom. Ils s’engagent personnellement sous un vocable utilis? pour la premi?re fois : Regroupement patronal ha?tien.

<> yo et ce n’est pas la r?gle dans le secteur priv? ha?tien.

<>, ?crivent-ils en fin de texte comme un appel ? un grand ralliement.

Le texte de leur message est repris en int?gralit? dans l’?dition du jour du Nouvelliste. Il m?rite lecture. Pas seulement pour le poids des signataires, pas parce que le pays s’enfonce et qu’il est bon de s’agripper ? toutes les branches pour retarder la chute finale, mais parce que leur texte trace un chemin.

En pr?ambule, les auteurs rappellent <>.

Leur premier appel s’adresse aux <> pour un <>.

En second lieu, ils pointent nos gouvernants. <>.

En retour, les signataires affirment, il <>.

Les vingt lancent un troisi?me appel patriotique et pressant <>.

Tout en rappelant <>, les hommes et femmes d’affaires soulignent dans leur note que <>.

<>.

En r?sum?, pour une fois, un projet de grands cadors du secteur priv? contient les pr?ambules d’une vision globale et ? long terme : int?r?t du pays d’abord, paiement des taxes, ?galit? devant l’imp?t et la loi pour tous, bonne gouvernance, support sans r?serve aux forces de l’ordre, appel et rappel non partisan aux acteurs politiques, demande non ?quivoque d’un assainissement du terrain politique avant d’aller aux prochaines ?lections, r?vision de la constitution, engagement prolong? aux c?t?s des responsables publics apr?s les ?lections.

Avec cette note du 26 ao?t, des membres repr?sentatifs du secteur priv? revendiquent une place, veulent se faire entendre. Qui du gouvernement, des acteurs politiques, de la communaut? internationale va les ?couter ou les ?viter ?