Des gangs s’affrontent et imposent la terreur ? Port-au-Prince

Par ailleurs, au cours de cette m?me journ?e de mercredi 27 juillet, une tension a r?gn? sur la route principale de Delmas. Des dizaines de protestataires ont d?fil? dans les rues pour exiger la d?mission du premier ministre Ariel Henry. Des barricades de pneus enflamm?s ont ?t? remarqu?es dans les rues. Certains manifestants ont incendi? un v?hicule non loin des bureaux de l’ONA ? Delmas 17. La police a fait usage de gaz lacrymog?ne pour disperser le rassemblement ? Delmas 33 et ? Delmas 48.

Pris entre deux feux, les employ?s, commer?ants ont ?t? en difficult? au centre-ville. Des sc?nes de panique ont ?t? constat?es. Certains ont tent? de fuir non sans prendre le risque d’?tre atteint d’une balle perdue. Rodolphe Franckel, employ? de l’entreprise l’Imprimeur, situ?e ? c?t? du Nouvelliste, a ?t? atteint d’une balle perdue, ce mercredi matin, ? la rue du Centre, devant les locaux du journal. Il a ?t? transport? en urgence ? l’h?pital. Des m?dias en ligne et d’autres t?moins rapportent que d’autres personnes ont ?t? ?galement bless?es par balle ce mercredi.

Le centre-ville de Port-au-Prince a v?cu l’horreur ce mercredi 27 juillet. La bataille opposant le gang “Krache dife”, proche de la coalition G9, et celui du Bel-Air, alli? de la coalition G-P?p, a atteint son paroxysme. T?t dans la matin?e, des rafales d’armes automatiques ont retenti un peu partout. Sur des vid?os publi?es par des m?dias en ligne, on peut apercevoir des individus arm?s, certains torse nu, d’autres en treillis militaire, se mesurer avec leurs rivaux. Ils ont ?t? aper?us jusqu’? la rue Lamarre, ? quelques m?tres du Quartier g?n?ral des Forces arm?es d’Ha?ti.

