Des grandes figures de la communaut? noire au Qu?bec dont trois Ha?tiens honor?es par le SOIT

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour leur implication, leur influence et leurs r?alisations dans la communaut? noire au Qu?bec, six personnalit?s ont ?t? distingu?es par le Service d’orientation et d’int?gration des personnes immigrantes (SOIT). Parmi ces grandes figures, trois Ha?tiens.

Le Dr Yvette Bonny, ha?tienne, est p?diatre-h?matologue. <>

Dr Bonny a fait des ?tudes m?dicales ? la facult? de m?decine de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti et une sp?cialisation en p?diatrie au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. Elle a exerc? dans plusieurs h?pitaux et institutions universitaires au cours de sa carri?re comme le centre hospitalier universitaire (CHU) de Sainte-Justine, le CHU de Qu?bec, le CHU de Sherbrooke et le CHU d’Ottawa. Elle a ?t? professeure agr?g?e de clinique ? l’Universit? de Montr?al.

Carla Beauvais, originaire d’Ha?ti, <>

Depuis 2009, Carla Beauvais coordonne le d?veloppement et l’organisation du Mois de l’histoire des Noirs au Qu?bec. Elle a cofond? en 2016 la Fondation Dynastie, l’organisation instigatrice du Gala Dynastie, un ?v?nement qui rend hommage aux r?alisations des artisans des secteurs culturels et m?diatiques.

Le couple Sonel Merjuste et Jasmine Exael, originaire d’Ha?ti, a fond? l’entreprise <> qui produit et commercialise, ? partir d’ingr?dients locaux et biologiques, une large gamme de produits de tempehs innovants sous la marque Tempehine.

Les produits Tempehine sont disponibles dans de nombreuses ?piceries partout au Qu?bec et dans le reste du Canada ? travers Copper Branch.

Sonel Merjuste a plus de 20 ann?es d’exp?rience en gestion d’entreprise et en ventes. Il s’implique dans sa communaut? en partageant ses connaissances et exp?riences avec des jeunes et autres entrepreneurs ? Montr?al. Jasmine Exael, passionn?e de la cuisine et des affaires, est la responsable de la production au sein de l’entreprise depuis sa fondation.

Aly Ndiaye alias Webster, v?t?ran de la sc?ne hip-hop qu?b?coise ; Babakar-Pierre Tour?, originaire du S?n?gal,fondateur du Service d’orientation et d’int?gration des immigrants au travail (SOlT) dont il a assur? la direction g?n?rale pendant 28 ans et Noleye Dieynaba Ndiaye, originaire du S?n?gal, d?tentrice d’un doctorat en droits fondamentaux de l’Universit? Laval, professeure au d?partement des sciences juridiques de l’UQAM depuis 2020, fondatrice de l’Observatoire sur les migrations internationales, les r?fugi?s, les apatrides et l’asile (OMIRAS) ont ?t? aussi honor?es par le SOIT.

<>, a d?clar?, Fatna Chater, directrice g?n?rale du SOIT. Originaire du Maroc, elle a soulign? <>,

Pour sa part, Me Nad?ge Joassaint, charg?e du projet <> du SOIT, r?alisation du gala, a indiqu? qu’il s’agit << d'un moment de c?l?bration et de reconnaissance des contributions des personnes d'ascendance africaine au Qu?bec. C'est aussi un moyen de contribuer ? la lutte contre les discriminations et le racisme. Une m?re qu?b?coise dont la vie de son enfant a ?t? sauv?e par un m?decin issu des communaut?s noires a de bonnes raisons d'?tre reconnaissante ? l'?gard de ce m?decin. Et une des meilleures fa?ons de manifester cette reconnaissance est de la d?clarer publiquement.

<>, a affirm? Me Nad?ge Joassaint.

Ce gala de reconnaissance a ?t? un moment de grande qualit? o? la musique ha?tienne avec des chanteuses comme Val?rie Clio, D?bora Descieux et le saxophoniste Prosp?re Marcellus ?tait aussi ? l’honneur.

Robenson Geffrard, depuis Qu?bec