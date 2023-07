Des journalistes ont marché à Pétion-Ville pour réclamer la libération de Pierre-Louis Opont

​

​

Des journalistes haïtiens ont organisé une marche pacifique à Pétion-Ville pour réclamer la libération de Pierre-Louis Opont.

Des professionnels de la presse ont foulé le béton ce dimanche 16 juillet 2023 à Pétion-Ville pour demander la libération de Pierre-Louis Opont, co-propriétaire de Radio Télé Pluriel, enlevé et séquestré depuis le 20 juin dernier. Cette marche a été organisée à l’initiative des l’Association des Journalistes Haitiens (AJH) et SOS Journalistes, et soutenue par l’Association des Médias Haïtiens (ANMH) et l’Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH).

À l’image de Marie Lucie Bonhomme, des dizaines de journalistes tels que Liliane Pierre-Paul, Jacques Desrosiers, Marie Raphaëlle Pierre, Marvel Dandin, Wendell Théodore, Léopold Berlander entre autres ont fait le tour de la place Saint-Pierre à Pétion-Ville pour exiger la libération de Pierre-Louis Opont. Pancartes en main, ils ont aussi exigé des autorités qu’elles mettent tout en œuvre pour rétablir la sécurité en Haïti en luttant notamment contre le kidnapping.

Guyler C. Delva, responsable de SOS Journalistes, a fait savoir, dans une entrevue accordée à Juno7, que la marche était une réussite. “Nous avons organisé cette marche afin de protester contre la séquestration de Pierre Louis Opont. C’était une réussite. C’était un cri pour la libération de Opont, un cri contre le kidnapping. Nous avons montré que le kidnapping n’est bon pour personne. Nous n’en voulons pas pour le pays”, a-t-il déclaré.

L’ancien ministre de la culture et de la communication a aussi fait savoir que d’autres initiatives vont être prises, tout espérant, a-t-il dit, la libération imminente de Pierre-Louis Opont, séquestré depuis une vingtaine de jours. “Nous attendons que Pierre-Louis Opont recouvre sa liberté à n’importe quel moment”, a indiqué M. Delva.

De son côté, Marie Lucie Bonhomme a fait appel à la conscience des ravisseurs en les invitant à libérer son mari. Elle s’est dit également très préoccupée quant à son état de santé. “Sa santé est fragile, et chaque jour passé en captivité met sa vie en danger. Nous voulons le revoir auprès de sa famille et de ses proches, en sécurité et en bonne santé”, a-t-elle déclaré, tout en soulignant que la famille est dans l’incapacité de réunir la rançon exigée en échange de la libération de M. Opont.

Des personnalités du secteur des droits humains en Haïti, notamment le directeur exécutif du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Pierre Espérance, et le directeur exécutif de l’OCNH, Me Camille Occius, ont également apporté leur soutien à la famille Opont à cette occasion.

