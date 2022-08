Des J?r?miens exigent la d?mission d’Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? noter qu’au cours de cette journ?e de tension, un bless? par balle a ?t? enregistr?, le march? public, le commerce, les banques et la circulation ont ?t? paralys?s. Les manifestants ont barricad? les routes avec des containers et pneus enflamm?s. Ils ont aussi prof?r? des menaces ? l’encontre du correspondant de Radio T?l? Caraibes, M. Franckel Maginaire.

? cause de la p?nurie, le gallon de gazoline qui se vend normalement ? 250 gourdes est pass? jusqu’? 3750 gourdes ce lundi ? J?r?mie. Le sac de riz se vend d?j? ? 3250 gourdes. Le prix minimum d’une course de taxis-motos est fix? ? 100 gourdes.

