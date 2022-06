Des lettres et des commissions pour noyer les probl?mes d’Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cela commence ? devenir une habitude. On ?crit des lettres et on monte des commissions quand on refuse les face-?-face pour r?soudre les probl?mes d’Ha?ti. La m?thode longue est privil?gi?e par les acteurs de la crise.

A ce petit jeu sans cons?quence pour les protagonistes, c’est l’accord de Montana qui a ouvert le bal. Lettre apr?s lettre, il fait passer le temps sans aucune avanc?e.

L’accord de la Primature dit du 11 septembre, ne voulant pas rester en reste, lui aussi ?crit des lettres. Des missives responsives. Apr?s des semaines ou des mois ? se faire d?sirer.

Dans les deux cas, rien de concret ne se passe. Je t’?cris, tu m’?cris. On envoie des lettres par-?i par-l?, comme pourrait le chanter Isnard Douby dans une nouvelle version de Vakans.

Pour ce qu’il est des vacances, se sont le courage et l’intelligence qui sont en vacances chez nos politiciens. Pas nos probl?mes ni le temps qui passe.

Apr?s les lettres inutiles, il y a les commissions pour noyer le poisson mais pas le poison national.

Montana a sa commission qui laisse de c?t? les ?lus de Montana, les seuls qui auraient int?r?t ? une rapide r?solution de la crise.

Primature aussi ? sa commission qui laisse de c?t? le premier ministre Ariel Henry, le seul qui n’est aucunement press? de voir la fin de la crise.

Pour le moment et apr?s onze mois, le match est nul. Les meilleurs joueurs sont pr?serv?s. Ils gardent le banc. En priant que les choses s?rieuses n’arrivent pas et les obligent ? monter le terrain. Parce que les strat?gies sont nulles, parce que la communaut? internationale applaudit aussi bien les pas en avant que les pas en arri?re, le match nul se poursuit.

La population, quant ? elle, n’est pas au stade. Elle ignore ce qui se joue ou se trame dans son dos. Elle a des probl?mes plus urgents ? affronter.

A quelques jours du premier anniversaire de la disparition du pr?sident Jovenel Mo?se, les deux principaux protagonistes de la crise ha?tienne viennent de mettre en place deux commissions pour ouvrir et mener des discussions-n?gociations. A lire les listes des n?gociateurs et connaissant leurs talents, on peut esp?rer un accord des accords avant la fin de la d?cennie.