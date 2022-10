Des manifestants dans les rues de Port-au-Prince ce 17 octobre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’objectif de la manifestation de ce lundi ?tait d’exiger la d?mission du premier ministre Ariel Henry et d?noncer sa d?cision de faire appel ? une force multinationale pour r?soudre le probl?me de l’ins?curit?. Les protestataires se sont montr? tr?s critiques envers les ?tats-Unis qu’ils accusent de s’ing?rer dans les affaires ha?tiennes. Certains ont brandi des drapeaux russes et chinois pour exprimer leur admiration envers ces deux pays. <>, a fulmin? un manifestant.

