Des mesures de contr?le et de discipline adopt?es en faveur des parquets de la R?publique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La ministre a.i. de la Justice et de la S?curit? publique, Me Emmelie Proph?te Milc?, a adopt? un ensemble de mesures de contr?le et de discipline vis-?-vis des parquets en vue de redorer le blason d’un syst?me judiciaire mal en point depuis plusieurs ann?es.

Dans une circulaire en date du mardi 20 d?cembre, la titulaire du MJSP profite pour ordonner aux services de l’inspection judiciaire d’organiser r?guli?rement des visites d’inspection au niveau des parquets, mais aussi de contr?ler syst?matiquement le travail et la performance de tous les parquetiers et parqueti?res sur le territoire national ainsi que leur niveau de comp?tence; et de convoquer sans d?lai les parquetiers et parqueti?res bafouant les principes d’honneur, d’?thique et de moralit? caract?risant l’exercice du m?tier de magistrat.

La titulaire du MJSP enjoint les inspecteurs et inspectrices du minist?re d’enqu?ter r?guli?rement et syst?matiquement sur les scandales de corruption impliquant les parquetiers, parqueti?res et les commis parquets; de dresser des rapports circonstanciels, r?guliers, hebdomadaire, mensuels et annuels concernant l’?tat de fonctionnement des parquets et des greffes notamment le travail des commis parquets; et enfin de cr?er un dossier personnel, individuel de discipline et de suivi pour chaque parquetier et parqueti?re de la R?publique.

Ces mesures, selon ladite circulaire, consiste ? cr?er un fonctionnement rationnel et harmonieux du service public de la justice. “Le Minist?re de la Justice et de la S?curit? publique, dans le souci de veiller ? ce que la justice soit bien administr?e et de renforcer la confiance des justiciables et de la population en g?n?ral dans le syst?me judiciaire ha?tien ordonne au Service de l’inspection judiciaire de remplir ces t?ches et d’en dresser rapports r?guli?rement au minist?re”, peut-on lire dans la circulaire dont le journal a eu une copie.