Des migrants haitiens et centramericains a destination des Etats-Unis acceptent de rester au Mexique

Des milliers de migrants faisant partie d’une caravane a destination des Etats-Unis ont conclu un accord avec les autorites mexicaines en vertu duquel ils acceptent de dissoudre leur groupe en echange de visas pour rester au Mexique, a rapporte mardi l’agence de presse Reuters.

a constate Reuters, notant que le nombre de migrants haitiens tentant d'entrer aux Etats-Unis a chute en octobre dernier.

Cependant les experts en migration ont averti que potentiellement plus de 100 000 Haitiens et enfants d’Haitiens nes en Amerique du Sud sont actuellement en transit a travers l’Amerique centrale et le Mexique.

Pourtant les conditions en Amerique centrale et en Haiti – et pour les refugies haitiens en Amerique du Sud – se sont aggravees en raison d’une combinaison de facteurs, y compris la pandemie de coronavirus, et les flux devraient se poursuivre.

La caravane est l’un des deux grands groupes de migrants, dont beaucoup d’Amerique centrale et des Caraibes, qui ont quitte la ville meridionale de Tapachula ces dernieres semaines pour entreprendre a pied le long voyage vers le nord en direction de la frontiere americaine avec des familles comprenant de jeunes enfants.

Les migrants de la caravane qui ont quitte Tapachula la semaine derniere ont accepte une proposition du gouvernement de <>, selon un communique conjoint du ministere de l’Interieur et de l’Institut national des migrations.

Mardi, ce groupe avait progresse jusqu’a la ville de Mapastepec dans l’Etat meridional du Chiapas, sous la direction de l’organisateur de la caravane Luis Garcia Villagran du groupe de defense Pueblo Sin Fronteras.

Luis Garcia Villagran de Pueblo Sin Fronteras, l’un des organisateurs de la caravane, a declare a Reuters que le groupe avait conclu un accord avec le gouvernement mexicain qui permet aux migrants de s’installer dans plusieurs Etats mexicains en echange d’une promesse de ne pas organiser de futures caravanes.

L’Institut national des migrations du Mexique (INM) a declare, dans un communique, que les autorites et les migrants etaient parvenus a un accord pour leur reinstallation moyennant des visas humanitaires.

En effet, le Mexique a egalement propose d’heberger les migrants dans des refuges geres par l’institut de protection sociale du pays, tant qu’ils restent dans les Etats dans lesquels ils sont reinstalles.

Les Etats choisis se trouvent tous dans le centre et le sud du Mexique, loin des frontieres avec le Guatemala et les Etats-Unis.

Le directeur general de la Coordination des bureaux de representation de l’INM, Hector Martinez Castuera, a souligne que le dialogue et les accords conclus ont eu pour temoins des representants de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et de la Commission nationale des droits de l’homme (CEDH) .

Dans une interview, relayee sur le site de l’INM, l’officiel federal mexicain a devoile les engagements pris avec les etrangers qui ont accepte de suspendre la caravane et, avec elle, le risque qu’elle faisait courir aux mineurs, aux femmes, aux adultes, aux malades ou aux personnes handicapees :

Le transfert vers les entites et villes suivantes du pays : Puebla, Queretaro, Hidalgo, Etat de Mexico, Michoacan, Guerrero, Colima, Jalisco et Guanajuato (au siege de Leon et San Miguel de Allende).

Dans chaque bureau de representation INM dans les entites de destination, une carte de visite pour raisons humanitaires leur sera delivree.

Offrir un hebergement dans des refuges du Systeme de developpement integral de la famille (DIF) ou de la societe civile, tant qu’ils restent dans la localite.

Installer 10 tables de service, dans le dome du terrain de football du quartier Santa Cruz de la municipalite de Mapstepec, pour l’enregistrement des migrants qui font l’objet de cet accord, dans lequel la priorite est donnee aux femmes enceintes et a leur noyau familial ; a ceux qui ont une procedure resolue par la Commission mexicaine d’aide aux refugies (Comar) et a leur noyau familial, et aux etrangers en situation de vulnerabilite et a leur noyau familial.

Le responsable mexicain des migrations a declare qu’un groupe de migrants d’Haiti et du Honduras avait ete emmene mardi dans l’Etat de Guanajuato a environ 1 000 km.

Le Mexique a renforce l’application de la loi sur la migration et son systeme d’asile ces dernieres annees, les administrations Biden et Trump ayant toutes deux demande au pays de jouer un role plus actif dans la gestion des flux migratoires de la region.

