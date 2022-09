Des milliers de J?r?miens d?filent contre la chert? de la vie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour cette troisi?me journ?e de mobilisation, des milliers de manifestants ont march? dans les rues de la ville de J?r?mie, ce lundi 12 septembre, pour protester contre l’ins?curit?, la flamb?e des prix des produits alimentaires, la raret? et la hausse des prix du carburant et exiger encore une fois la d?mission du Premier ministre Ariel Henry.

