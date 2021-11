Des milliers d’Haitiens en difficulte au Mexique en attendant le reve americain

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La frontiere sud du Mexique continue d’etre un point de chute pour de nombreux Haitiens qui souhaitent poursuivre leur passage vers les Etats-Unis en provenance du Bresil ou du Chili, dans une ultime tentative desesperee d’echapper a l’instabilite politique, economique et sociale chronique sevissant en Haiti. Jeudi 16 septembre 2021, plus de 10 000 migrants, pour la plupart haitiens, etaient entasses sous un pont a la frontiere sud du Texas en attente de traitement de leur dossier par les autorites migratoires americaines, a appris Le Nouvelliste.

Pour faire face a cet afflux massif de migrants, la douane americaine et la protection des frontieres (CBP) a annonce qu’elle allait envoyer des agents supplementaires.

<>, informe une declaration de la CBP precisant avoir fourni de l’eau potable, des serviettes et des toilettes portables aux migrants en attendant qu’ils soient fixes sur leur sort.

Plus de 29 000 Haitiens sont arrives le long de la frontiere du Mexique avec les Etats-Unis au cours des 11 derniers mois, y compris des familles de nationalites mixtes qui ont eu des enfants nes dans des pays d’Amerique du Sud comme le Bresil ou le Chili, indiquent des statistiques communiquees recemment par les autorites frontalieres americaines.

Jeudi soir, dans un de ses tweets, dans lequel il demande l’aide des responsables federaux, le maire de Del Rio, Bruno Lozano, dit avoir denombre sous le pont un total de 10 503 migrants.

Les elus republicains ont profite de cet afflux pour condamner la gestion de l’administration Biden responsable, selon eux, de l’augmentation du nombre de migrants a la frontiere sud au cours de l’annee ecoulee.

Une situation qui preoccupe au plus au haut niveau le Mexique, a un point tel que le president des Etats-Unis du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, en conference de presse le mercredi 8 septembre 2021, a annonce sa volonte d’aborder cette question avec le gouvernement americain, dans le cadre de la visite a Washington de son ministre des Affaires etrangeres, Marcelo Ebrard.

L’administration Biden pour sa part a declare qu’elle garde le cap en continuant avec l’expulsion des migrants en vertu du titre 42 du code de la sante publique de l’ere du coronavirus. Veritable levee de bouclier chez les defenseurs des droits de l’homme qui critiquent la decision de la Maison Blanche de reprendre les vols de rapatriement vers Haiti au milieu des catastrophes politiques, economiques et environnementales en cours dans le pays.

Mercredi, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a procede a l’expulsion de 86 ressortissants haitiens des Etats-Unis et les a ramenes en Haiti par avion.

<< Nous sommes totalement incredules que l'administration Biden puisse expulser les Haitiens maintenant. Quelques heures apres le seisme de magnitude 7,2, le president Joe Biden a publie une declaration disant que les Etats-Unis etaient un <> d’Haiti. Un <> n’inflige pas continuellement de la douleur a un autre ami >>, a declare Guerline Jozef, co-fondatrice et directrice executive de Haitian Bridge Alliance.

Ce vol de rapatriements survient un mois apres un seisme et une tempete devastateurs qui ont fait plus de 2 200 morts haitiens, blesse 12 000 personnes, endommage ou detruit 120 000 maisons et deplace des centaines de milliers de personnes. Quelques semaines plus tot, le DHS avait designe Haiti pour le statut de protection temporaire (TPS), un programme qui suspend les expulsions vers les pays qui ont ete touches par des catastrophes naturelles ou causees par l’homme.

On estime a environ 150 000 Haitiens aux Etats-Unis eligibles a la protection contre l’expulsion personnes, alors que des dizaines de milliers de migrants sont stationnes au Mexique ou ont recemment traverse la frontiere apres la date d’eligibilite aux prestations TPS.

Les migrants expulses en vertu du titre 42 sont rapatries dans leur pays d’origine sans possibilite de demander l’asile en vertu des directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) liees a la pandemie de coronavirus.

Les Haitiens soumis au titre 42 sont pour la plupart des personnes qui ont recemment traverse la frontiere americano-mexicaine, et beaucoup ont passe des mois a voyager a travers l’Amerique latine et a attendre l’occasion de demander l’asile dans les villes frontalieres mexicaines, principalement Tijuana.

Un facteur qui entre en ligne de compte dans cette decision est le pays d’origine du ressortissant etranger.

Alors que les migrants du Honduras, du Guatemala et d’El Salvador peuvent etre renvoyes au Mexique, ou ils peuvent demander l’asile aux points d’entree americains, les autorites mexicaines n’accepteront pas le retour de ressortissants d’autres pays.

En ce sens, c’est la politique du gouvernement mexicain qui dicte qui est autorise a demander l’asile aux Etats-Unis et qui est soumis aux expulsions du titre 42.

Les avocats disent que la mise en oeuvre du Titre 42 pour les migrants haitiens montre la cruaute d’une part et un double standard de l’autre.

Le mois dernier, 433 groupes de defense des droits des migrants ont appele l’administration Biden a suspendre les expulsions vers Haiti, compte tenu des conditions dans le pays.

