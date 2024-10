Un forum d’investissement prometteur sur Haïti réalisé à New York

“Le CPT et le Gouvernement ne forment qu’une seule entité de l’État”, déclare Edgard Leblanc Fils de retour de l’ONU

Des morts et blessés recensés à la suite d’une attaque armée à Pont Sondé

Vers 3 heures du matin, ce jeudi 3 octobre 2024, des individus lourdement armés ont attaqué la localité de Pont Sondé, située dans le département de l’Artibonite. Contactées par Juno7, les autorités locales ne sont pas encore en mesure de fournir un bilan précis. Toutefois, elles confirment que des morts et des blessés ont été recensés.

Getting your Trinity Audio player ready...

This content originally appeared on juno7 - Haïti News