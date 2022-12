Des obstacles juridiques emp?chent aux ?tats-Unis de sanctionner certaines personnes, selon le Miami Herald

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce vendredi 2 d?cembre, le tr?sor am?ricain a annonc? des sanctions contre le s?nateur du Centre Rony C?lestin, et l’ancien s?nateur du Sud, Herv? Fourcand. Ces derniers, selon le communiqu? du tr?sor am?ricain, abusant de leur pouvoir pour poursuivre les activit?s de trafic de drogue dans la r?gion. Cette annonce survient deux semaines apr?s deux annonces d’Affaires mondiales Canada sur des sanctions impos?es ? C?lestin et Fourcand, mais aussi ? l’ancien d?put? Gary Bodeau, l’ancien pr?sident Michel Martelly, et les anciens premier ministres Jean Henry C?ant et Laurent Lamothe.

En Ha?ti, les ?tats-Unis et le Canada ont pris le taureau par les cornes pour s?vir contre ceux qu’ils estiment ?tre li?s aux activit?s. Si au d?part les deux pays agissaient de mani?re coordonn?e, ces derniers jours, le Canada sanctionne plus de personnalit?s que les ?tats-Unis. Selon un article du Miami Herald, l’oncle Sam ne dispose pas de toutes les marges de manoeuvres pour sanctionner certaines personnes, en d?pit du fait que les autorit?s avaient d?clar? que personne, y compris les r?sidents permanents et les d?tenteurs de passeports am?ricains, ne serait ?pargn?. “La r?alit? est que la barre est beaucoup plus haute pour que le gouvernement am?ricain cible ces personnes, qui b?n?ficient de protections juridiques avec leur statut d’immigration. Les ?tats-Unis peuvent facilement sanctionner les ressortissants ?trangers vivant ? l’?tranger sur la base d’informations et de renseignements. Mais les sanctions contre les personnes r?sidant l?galement aux ?tats-Unis doivent ?tre fond?es sur une affaire d?pos?e par les forces de l’ordre – et ces personnes pourraient alors poursuivre le gouvernement en r?ponse aux sanctions, ce qui soul?verait des risques de litige suppl?mentaires, souvent co?teux, pour les autorit?s am?ricaines”, peut-on lire dans l’article du Miami Herald.

Selon le journal Floridien, cet obstacle juridique est l’une des raisons pour lesquelles le Canada a ?t? beaucoup plus agressif que les ?tats-Unis en imposant r?cemment des sanctions contre les principales cibles en Ha?ti, dont beaucoup sont soit des citoyens am?ricains, soit des r?sidents permanents l?gaux vivant aux ?tats-Unis. Il y a deux semaines, Le Nouvelliste a appris que les Nations Unies pr?parent une grande liste de personnes de la classe politique et de l’?lite ?conomique qui doivent ?tre sanctionn?es en vertu de la r?solution 2653 du Conseil de s?curit? des Nations-Unies. Cette d?marche rendra mondiale l’application des sanctions contre les concern?s.

Ces sanctions seront donc imposables ? tous les ?tats membres. En cons?quence, notent des observateurs, cit?s par le Miami Herald, les ?tats-Unis, devraient s’y conformer. Les sanctions du Canada et des ?tats-Unis impliquent notamment des interdictions de voyager et des gels d’avoir. Ces sanctions sont applaudies en Ha?ti. Cependant, plusieurs secteurs et personnalit?s souhaitent un ?largissement de ces punitions contre d’autres personnes qui se trouvent notamment dans le secteur priv?.