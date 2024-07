Des organisations de femmes exigent une transparence totale dans le processus de désignation de leur représentante au CEP

Des plateformes et organisations de femmes exigent une transparence totale dans le processus de désignation de leur représentante au CEP

Dans une lettre ouverte adressée ce lundi 15 juillet à l’initiative “Dialogue Inter Femme”, plusieurs plateformes et organisations de femmes demandent que le processus de désignation de la représentante des femmes au Conseil Électoral Provisoire (CEP) soit transparent. Elles insistent sur la nécessité de lire attentivement la correspondance du Secrétaire Général du Conseil Présidentiel reçue le 11 juillet 2024, avant d’avancer.

Les signataires de la lettre dont Milord Marjorie, Collectif Feminin Catherine Flon; Estella Anteno, COFEMASO; Lamercie Charles Pierre, OFAVA; Annette Paul Pacifique, SONAFAL; Lourdy T Fleusinord, OFLDE; Rosenie Gustave, Fanm Vanyan Marigot; dénoncent la diffusion de la correspondance sur les réseaux sociaux, alors que toutes les structures mentionnées ne l’ont pas reçue formellement. Elles appellent à une réunion en présentiel dès que toutes les organisations concernées auront reçu la correspondance, afin de garantir la transparence et d’éviter toute confusion ou suspicion.

Dans cette lettre, les organisations ont fait six propositions clés : coordination et supervision collective, financement interne entre les entités impliquées dans la coordination du processus pour éviter la persception de corruption , décision en présentielle obligatoire, authentification des participantes, choix transparent du comité électoral et élection en toute transparence.

Cette lettre souligne l’importance de la transparence et de la collaboration pour assurer un processus décisionnel inclusif et crédible, visant à éviter les contestations et frustrations au sein du secteur des droits des femmes. Les signataires, représentant diverses organisations de femmes à travers le pays, saluent tous les compatriotes et appellent à l’authenticité et à la rigueur dans ce processus crucial.

