Des organisations de la diaspora cherchent ? unifier sept parmi les accords politiques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Dr Georges J. Casimir, pr?sident du HDPAC, a soutenu que dans <>. <>, a-t-il poursuivi, soulignant que cette d?cision sera impl?ment?e avec l’assistance des partenaires internationaux d’Ha?ti.

<>, a assur? le Dr Georges J. Casimir. Il a assur? que la diaspora ne sera pas mise hors jeu. <>, a-t-il affirm?, soutenant que la diaspora a les ressources, les cerveaux pour aider Ha?ti . <>, a soutenu le Dr Casimir, qui croit que le pays a <>, d’une institution judiciaire ind?pendante et non corrompue.

<>, a-t-il d?plor?. Nous voulons partir dans quatre jours avec un accord, a indiqu? le lieutenant g?n?ral am?ricain ? la retraite Russel Honor?, qui encadre les travaux. <>, a pr?cis? Russel Honor?, qui soutient que la devise d’Ha?ti est en soi une source d’inspiration.

Le Dr Damien Ejigiri, doyen de l’universit? Nelson Mandela, a soutenu que les participants ? ce sommet doivent se lancer le d?fi de r?aliser un plan d’action pour changer Ha?ti, un pays qui enfile les coups durs, les catastrophes. Le Dr Damien Ejidiri a ?voqu? Emily Dickson pour appeler les Ha?tiens ? cr?er les conditions de l’espoir. Il faut rendre l’impossible possible, a soutenu le Dr Ejidiri.

Le Dr Leon Tarver Junior, dont la famille a quitt? Ha?ti en 1850 pour s’installer en Louisiane, soutient que pour Ha?ti et pas que, le temps est au r?examen de nos r?ves pour savoir s’ils correspondent aux exigences du futur. <>, a soutenu Sharon Weston Broome, la mairesse de B?ton Rouge, qui a souhait? la bienvenue aux repr?sentants des <>.

L’accord du 11 septembre, l’accord PEN et l’accord de Montana n’?taient pas repr?sent?s ? ces assises. Dr Anrino Destinoble a pr?sent? l’accord de Montana. Cependant, plusieurs jours avant ce sommet, dans un communiqu? dont le journal a re?u copie, Antant nasyonal pou yon transisyon koupe fache, avait indiqu? que M. Destinoble <>. Il a pris une orientation qui ne correspond pas ? la ligne de l’Antant, signataire de l’accord de Montana, peut-on lire dans cette note de presse sign?e, entre autres, par l’ex-s?nateur Steven Benoit, ?nes Lubin de PLB, Stanley Mesalier de Pati endij?n.

<> sont les proposotions de sortie de crise mises en discussion ? ce sommet d’apr?s les organisateurs. Apr?s le discours de la mairesse de Baton Rouge, des repr?sentants de Southen University Law Center ainsi que des leaders dans la diaspora, chaque porteur d’accord a eu 10 minutes pour s’adresser au public.

Accord lari a, c’est une initiative de la diaspora et de la jeunesse ha?tienne qui prend en compte, selon Mc-Jean C. Marseille, les id?es des groupes marginaux de la soci?t? comme les petits marchands, les cireurs de bottes, les ch?meurs… Ledit accord est pour un ex?cutif bic?phale avec un pr?sident provisoire et un Premier ministre disposant d’un cabinet minist?riel de 10 ministre, un Conseil sup?rieur de l’ex?cutif de neuf membres venus des secteurs cl?s du pays lequel surveillera l’action gouvernementale. La transition, selon les initiateurs de l’Accord lari a, sera de 18 ? 24 mois.

<>, telles sont quelques-unes des composantes du mandat de la transition.

<<Sitwayen angaje pou nou s?ti nan kriz la est une initiative de l'ancien d?put? de L?og?ne Wilson Hyppolite. Cet accord plaide pour un ex?cutif bic?phale avec un pr?sident provisoire et un Premier ministre qui formera un gouvernement d'ouverture. L'ex?cutif serait assist? d'un Conseil pr?sidentiel de trois membres issus de secteurs cl?s de la vie nationale.

L’accord Kontra P?p la, quant ? lui, r?unit quelque 185 organisations sociopolitiques en Ha?ti et dans la diaspora. Il s’agit d’une initiative des organisations Debout Jeunesse et Ayiti demain de Mo?se Gar?on et Camille Edouard Junior et Marc Wood Pierre.

L’Accord final de Verti?res est ?labor? par le Mouvement Point final et la plateforme politique Union des centristes pour sauver Ha?ti (SOVA). Il est pr?sent? comme une fusion et une synth?se des accords pour la r?solution finale de la crise ha?tienne.

En ce qui concerne l’Accord du milieu, il est une initiative de pr?s de 800 organisations de la diaspora ?parpill?es ? travers le monde. D’apr?s Adelcie Juste, cet accord a pour fil conducteur l’int?gration de la diaspora et des jeunes dans la gouvernance du pays. Il pr?voit un ex?cutif bic?phale.

Le Sommet de l’unit? de la diaspora est une initiative de plusieurs organisations de la diaspora ha?tienne dont le Comit? politique de la diaspora (HDPAC), The Haitian federation, Haitian diaspora United for Haiti, Mouvement des Ha?tiens des continents ( MPHC), la Coalition des organisations de la diaspora ha?tienne et l’Association des m?decins ha?tiens ? l’?tranger.