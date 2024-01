Des personnalités dont Jocelerme Privert, Joseph Michel Martelly, Laurent Lamothe, Jack Guy Lafontant frappées par des mandats internationaux

​

Le Juge Al Duniel Dimanche a émis des mandats internationaux contre des personnalités dont Jocelerme Privert, Joseph Michel Martelly, Laurent Lamothe, Jack Guy Lafontant.

Le juge instruisant le dossier de corruption au Centre National des Equipements (CNE), Al Duniel Dimanche affirme une fois de plus sa détermination pour faire avancer le dossier. À travers une ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge instructeur a émis des mandats internationaux contre 40 personnalités dont des anciens présidents Jocelerme Privert, Joseph Michel Martelly, des anciens premiers ministres Jack Guy Lafontant, Laurent Lamothe, Jean Henry Céant, Evans Paul, Enex Jean Charles, des anciens ministres Wilson Laleau, Daniel Dorsainvil, Marie Carmelle Jean-Marie, entre autres.

Dans cette ordonnance dont Juno7 a reçu une copie, il est souligné que tous les épinglés et indexés seront appréhendés via le Bureau Central National en vue de pouvoir fixer leurs responsabilités à l’endroit de la société haïtienne, plus précisément à l’endroit de l’État Haïtien via le Centre National des Équipements (CNE).

Toujours selon l’ordonnance, le juge Al Duniel Dimanche a signalé que les personnes inculpées sont recherchées pour corruption, complicité de corruption et trafic d’influence liés au détournement des biens publics ainsi que des faits d’usurpation de fonction liés à la violation flagrante de la Constitution haïtienne conformément aux prescrits de l’article 5 et suivant de la loi publié en Mai 2014 sur la Corruption ainsi que les articles 19, 44, 130 et 217 du Code Pénal haïtien.

