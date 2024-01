Des planteurs du Nord-Est appellent le CG de Fort Liberté à mettre l’action publique en mouvement contre Guy Philippe

​

​

Des planteurs du Nord-Est appellent le Commissaire du Gouvernement de Fort Liberté, Me Eno Zephrin à mettre l’action publique en mouvement contre Guy Philippe.

En date du vendredi 29 décembre 2023, des Paysans de la Coopérative des Petits Planteurs du Nord-Est, représentés par Quesnel Pierre, Pierre Emase, Duverlis Arons, Roselle Clervil, entre autres ont déposé par devant le Commissaire du gouvernement près le Tribunal de Premiere Instance de Fort Liberté, Me Eno Zephrin un renouvellement de plainte contre l’ancien chef des rebelles, Guy Philippe pour destruction, incendie, voie de fait et association de malfaiteurs.

Dans cette plainte, les paysans ont rappelé qu’au mois de février 2004, à Terrier-Rouge, sur l’habitation “Man Bwapen”, en compagnie de sa bande armée, Guy Philippe a saccagé, vandalisé le magasin de la Coopérative des paysans en procédant à l’enlèvement de plusieurs matériels dont des centaines de pioches, pelles, lits, plywood et tant d’autres matériels. Après cet acte, Guy Philippe et sa bande ont incendié le local de la coopérative, ils ont terrorisé les résidents en faisant usage de leurs armes de guerre.

“Stupéfaits devant l’impunité dont jouit le sieur Guy Philippe, les paysans renouvellent leur plainte et portent plainte contre le sieur Guy Philippe qui a ruiné leur vie au moyen d’une intervention armée criminelle et odieuse. Plus tard, nous avons appris la nouvelle des innombrables policiers et fonctionnaires publics tués par les balles assassines de Guy Philippe.” lit-on dans cette plainte déposée.

Précisant qu’une société ne peut se construire sur l’impunité et l’oubli, les Paysans de la Coopérative des Petits Planteurs du Nord-Est invite le Commissaire Eno Zephrin à mettre l’action publique en mouvement contre Guy Philippe et consorts conformément aux articles 72, 358, 254, 224 du Code pénal haïtien.

