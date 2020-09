Après avoir déjà incendié des dizaines de véhicules samedi et lundi et mis le feu dans des bâtiments logeant des bureaux de l’Office national d’identification, des policiers regroupés au sein de Fantom 509 sont à nouveau dans les rues de Delmas mercredi après-midi. Les policiers ont aussi vandalisé les locaux du Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) à l’entrée de Delmas 75, où des véhicules ont été incendiés. Les protestaires se sont dirigés vers Pétion-Ville…