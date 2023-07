Des policiers projettent de manifester devant les locaux de l’ONA à Pétion-Ville le 31 juillet

​

Programme ONA-POLIS: des policiers projettent d’organiser une manifestation devant les locaux de l’ONA à Pétion-Ville le 31 juillet prochain.

Le Syndicat National des Policiers Haïtiens (SYNAPOHA) annonce que des policiers organiseront un sit-in devant les locaux de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) à Pétion-Ville le lundi 31 juillet 2023, à compter de 10 h am. Ils entendent protester contre le non-décaissement du prêt accordé aux agents de l’ordre dans le cadre du programme ONA-POLIS.

À en croire le porte-parole du SYNAPOHA, Lionel Lazarre, la directrice générale de l’ONA, Marguerite Berthe Marescot, avait jusqu’à ce vendredi 28 juillet pour décaisser le montant du prêt accordé aux policiers dans le cadre de ce programme. Estimant qu’ils sont traités en parent pauvre, Lionel Lazarre convie ses frères d’armes à ce sit-in devant les locaux de l’ONA à Pétion-Ville le 31 juillet 2023 à compter de 10 h am.

ONA-Polis, programme d’Assurance-Volontaire destiné aux Policiers géré par l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), a été institué par un protocole d’accord conclu en octobre 2020 entre la Police Nationale d’Haïti (PNH), le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), le Ministère de l’économie et des finances (MEF), le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) et l’ONA.

Par cet accord, l’ONA effectue un prélèvement de 6% sur le salaire de chaque policier assuré. L’Etat haïtien y ajoute une autre tranche de 6% afin de constituer un fond de retraite pour les policiers.

