Des recommandations pour mieux orienter la r?forme de l’Administration publique

Sur demande de l’Office de mangement des ressources humaines, l’Organisation et de coop?ration et de d?veloppement ?conomique a ?t? mandat? pour faire l’examen de l’administration publique. Les recommandations de cet examen ont ?t? pr?sent?es mardi par les responsables de l’OCDE en pr?sence de plusieurs hauts cadres de l’?tat, des repr?sentants du corps diplomatique et de la soci?t? civile. R?alis? avec le support de l’Agence am?ricaine pour le d?veloppement international, ce document, selon les intervenants, devrait contribuer ? la promotion d’une gouvernance multiniveaux pour aider le gouvernement ? g?rer l’effectif de l’administration publique dans le cadre de sa r?forme orchestr?e il y a quelques ann?es.

L’examen recommande au pays de poursuivre un programme complet de r?forme de la gouvernance publique en ligne avec les objectifs des programmes de modernisation de l’?tat 2018-2023 et du Plan strat?gique de d?veloppement d’Ha?ti (PSDH) afin de rendre le processus de d?cision plus strat?gique ? l’?chelle de l’ensemble du gouvernement et de renforcer la capacit? de l’Administration publique et du centre de gouvernement dans les domaines tels que : la coordination men?e par le centre de gouvernement ; la prise de d?cision bas?e sur les faits et donn?s probantes ; la gouvernance multiniveaux ; la gestion strat?gique de la fonction publique et le gouvernement ouvert et la gestion strat?gique de la communication publique.

Aussi est-il propos? un ensemble de recommandations dont la mise en oeuvre d?pend en partie de la volont? politique nationale et de la stabilit? des conditions politiques et socio?conomiques. Il y est ?galement formul? des recommandations qui doivent ?tre int?gr?es dans le cadre d’un processus de r?forme r?gulier et continu ? travers l’ensemble du gouvernement et de l’administration ha?tienne.

Le renforcement et une meilleure d?finition des m?canismes de coordination et de collaboration institutionnelle; la clarification des mandats du centre de gouvernement; la clarification du cadre juridique actuel encadrant la d?centralisation et la d?concentration ; le renforcement des structures de coordination territoriale et de certains fondamentaux des finances publiques; l’?tablissement d’un cadre institutionnel solide pour les politiques publiques sont parmi les recommandations des experts.

Ainsi, tous les maillons de la fonction publique ont ?t? index?s dans le cadre de la pr?paration de ce document. Les autorit?s parlent des s?ances de travail organis?es avec les hauts cadres des minist?res de la Planification et de la Coop?ration externe, de l’?conomie et des Finances et de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales. L’institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI) et plusieurs administrations communales ont ?galement contribu? ? l’?laboration de cet examen. Le coordonnateur g?n?ral de l’OMRH, Me Jean Roudy Aly, croit qu’il s’agit d’un outil important devant guider les autorit?s ? mieux orienter la r?forme de l’administration publique. Ce document, explique, l’ancien ministre de la Justice et de la S?curit? publique, vise ? promouvoir une gouvernance multi niveaux pour aider le gouvernement ? g?rer l’effectif de l’administration publique.

Le charg? d’affaires am?ricain, Kennett Merten, a abond? dans le m?me sens. Saluant cette initiative de la part du gouvernement ha?tien, M. Merten croit que ce document est de nature ? aider les responsables ? analyser et ? mieux comprendre les d?fis auxquels le pays est confront?.

Ha?ti poursuit sa qu?te vers la r?forme de l’administration publique dont les principaux buts sont de rapprocher le pays du statut d’?conomie ?mergente, renforcer l’?tat de droit, encourager une soci?t? plus solidaire et plus inclusive et r?nover et moderniser la gouvernance publique. Si l’on en croit les diff?rents intervenants ? la c?r?monie de pr?sentation des recommandations du document relatif ? l’examen sur la gouvernance publique, ce dernier est susceptible de contribuer ? la r?alisation de ces buts