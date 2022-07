Des recommandations pour r?duire les pertes post-r?coltes en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le samedi 2 juillet 2022, la PROMODEV a r?alis? un Forum agricole pagronome avec Arthur Jovial Bonicet comme conf?rencier principal. La technologie post-r?colte constitue un ensemble de m?thodes et de techniques qui visent ? r?duire le niveau de d?gradation dans le temps d’une denr?e apr?s l’avoir d?branch?e de la plante m?re. Cette pr?sentation nous a permis de diagnostiquer un probl?me d’?ducation sur les techniques de production agricole, notamment sur les cultures fruiti?res. Les pertes des denr?es fraiches et fleurs oscillent entre 15 et 30% dans les pays du Nord, tandis qu’elles d?passent 50% dans les pays du Sud.

De nombreuses solutions ont ?t? avanc?es pour pallier ce probl?me, parmi lesquelles les intervenants ont cit?: 1) de bonnes techniques et pratiques de production ;

2) utilisation de mat?riel adapt? pour r?colter, transporter et entreposer ;

3) respect de principes d’hygi?ne et de sanitation ;

4) ?viter d’associer de denr?es incompatibles ;

5) disposition de bonnes infrastructures routi?res ;

6) disposition de bonnes infrastructures de march?s ;

7) respect scrupuleux des d?lais, etc.

Les participants se sont montr?s tr?s satisfaits et ont convenu sur la n?cessit? de mobiliser toutes les ressources tant au niveau de l’?tat, des ONG qu’au niveau du secteur priv? afin de contribuer ? la r?duction consid?rable des pertes post-r?colte. Il est aussi urgent pour qu’au niveau du minist?re de l’Agriculture on instaure une structure technique d?concentr?e ayant pour mission et attributions, d’?duquer, de sensibiliser et de promouvoir les technologies post-r?coltes afin de parvenir ? des niveaux de r?duction de pertes significatifs qui, in fine, se traduiront par des augmentations de volume de biens de consommation disponibles localement mais surtout par une augmentation de la s?curit? alimentaire du pays. On doit obligatoirement instituer une chaire de technologie post-r?colte dans les ?coles de technique agricole et au sein des facult?s d’agronomie avec des contenus p?dagogiques bien ?labor?s.

? la fin des ?changes de ce Forum agricole, il a ?t? d?cid? de mettre sur pied un groupe de travail post-r?colte afin de mettre en application les d?cisions prises et de travailler en synergie avec les autres groupes de travail sur les fili?res agricoles telles que : arbre v?ritable, igname, patate douce, pomme de terre, manioc, giraumon et cultures maraich?res.

Arthur Jovial Bonicet est un natif d’Anse-?-Pitres (Sud’Est). Il est un dipl?m? de la Facult? d’agronomie et de m?decine v?t?rinaire (FAMV) / Option Zootechnie. Il est ?galement un d?tenteur d’une ma?trise en technologie post-r?colte qu’il a d?croch?e ? l’Universit? de la Floride (UF) aux Etats-Unis. En outre, il a fait des ?tudes avanc?es sur la production des fruits tropicaux, particuli?rement sur la mangue Francisque.

