Des signataires de l’accord du 21 décembre demande à l’ONU d’agir de toute urgence sur la force multinationale devant aider la PNH

Des signataires de l’accord du 21 décembre demande aux Nations Unies de se pencher de toute urgence sur la constitution de la force multinationale devant aider la PNH

Des signataires de l’accord du 21 décembre, dans une note de presse parue en date du dimanche 10 septembre, ont pris dénoncé le climat d’insécurité qui règne dans le pays et relance l’appel du gouvernement pour la constitution d’une force multinationale robuste qui doit aider la PNH dans la lutte contre les bandits armés qui sèment le deuil dans la société en demandant aux Nations unies de se pencher de toute urgence sur cette question.

Cette demande fait écho aux récentes démarches initiées par la cheffe du BINUH en Haiti, et représentante spéciale du Secrétaire général, María Isabel Salvador auprès des Etats de l’Amérique latine en vue de trouver des participants à cette force internationale. Le chancelier haïtien, Jean Victor Généus se rendra à l’ONU afin de prendre part à une réunion qui se tiendra le 15 septembre prochain sur la question de la force multinationale en appui à la PNH.

Dans cette note authentifiée par Edmonde Supplice Beauzile de la FUSION et Marjory Michel du KOLEKTIF FANM ANGAJE POU AYITI, les alliés du pouvoir en place se plaignent davantage de la crise actuelle, de l’insécurité et de l’agonie de la population. Ils ont décrit le pays comme un espace où le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la loi n’est plus de mise.

Ces signataires de l’accord du 21 décembre ont par conséquent demandé aux forces de l’ordre d’assumer leur mission de protection de la vie de tous les citoyens du pays; également à la douane, ils ont demandé de continuer à renforcer sa vigilance, en bloquant les armes et munitions qui arrivent dans les aéroports, ports et les points frontaliers.

Par ailleurs, les signataires de l’accord du 21 décembre ont invité tous les secteurs du pays à prendre part au processus de dialogue. Car pour eux, le consensus est la meilleure façon de sortir le pays de cette crise.

