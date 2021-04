Des ténors du barreau de Port-au-Prince ont descendu en flammes le projet du président Jovenel Moïse d’organiser un référendum pour doter le pays d’une nouvelle constitution. Sans prendre de gants, Me Bernard Gousse a souligné l’illégalité et l’inconstitutionnalité de la mission et des organes engagés dans ce projet de constitution, un enfant qu’on voudrait faire au peuple, mais dans son dos. L’actuel CEP est inconstitutionnel. Ses membres n’ont pas prêté serment par devant l…