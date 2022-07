Des unit?s sp?cialis?es d?ploy?es, la PHN ? l’offensive

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le lundi 25 juillet, la Brigade d’intervention du commissariat de St-Louis du Nord a proc?d? ? l’arrestation de deux pr?sum?s bandits notoires, Rochelet Mar?us et Fedner Simon, qui ?taient <> pour leur implication pr?sum?e dans les violences arm?es pendant la p?riode pascale dans les bandes de rara et des actes de banditisme li?s aux gangs bas?s dans cette commune. <>, a d?taill? la PNH pr?cisant que les deux bandits ont ?t? conduits en ?tat au commissariat de Port-de-Paix pour ?tre gard?s ? vue.

Avant le d?ploiement des unit?s sp?cialis?es, la Police nationale d’Ha?ti rappelle avoir accentu? sa pr?sence ? travers les rues du Centre-Ville de Port-au-Prince et dans d’autres quartiers de la capitale pour continuer ? pr?venir et ? rassurer la population. <>, a fait savoir la PNH invitant la population ? garder son calme et appelle ? la collaboration de tous dans les efforts visant ? maintenir l’ordre public

