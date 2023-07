​

Des universités américaines et anglaises dominent le top 10 des meilleures universités au monde. Le MIT est numéro un dans ce classement.

Le Classement mondial des universités QS 2024 a révélé son verdict sur les meilleures universités du monde. Après le Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui occupe la première place avec une note globale parfaite de 100 points, on trouve l’université de Cambridge, qui conserve sa deuxième place avec 99,2 points, et l’université d’Oxford, qui occupe la troisième place avec 98,9 points.

Le Massachusetts Institute of Technology fête ses douze ans au sommet, l’université de Cambridge conserve sa deuxième place et l’université d’Oxford (troisième) gagne une place. Havard a pris la quatrième place avec un score de 98,3 points, suivie par l’université de Stanford qui occupe la cinquième place avec 98,1 points.

En 6eme position se trouve l’Imperial College London, l’ETH Zurich (7e), l’université nationale de Singapour (NUS, 8e) et l’UCL London (9e). Les cinq places suivantes dans le classement sont encore raflées par des institutions américaines, avec l’université de Californie, Berkeley (UCB) à la 10e place, l’université de Chicago à la 11e place, l’université de Pennsylvanie à la 12e place, l’université Cornell à la 13e place et l’Institut de technologie de Californie (Caltech) à la 15e place.

Sur son site QS World University Rankings avance que la 20e édition de son classement présente 1 500 établissements répartis sur 104 sites et est le seul classement de ce type à mettre l’accent sur l’employabilité et la durabilité. Aussi, les résultats s’appuient sur l’analyse de 17,5 millions d’articles universitaires et sur les avis d’experts de plus de 240 000 professeurs et employeurs.

