Nouveau rebondissement dans l’affaire Danola/Réginald Georges. Quelques jours après l’annonce faite par la chanteuse pour dire qu’elle ne reconnaît plus le numéro 1 de Mage Entertainment comme son manager et producteur, Réginald Georges surprend tout le monde en rendant publics deux nouveaux sons de son ancienne pépite à travers sa chaîne YouTube. Il s’agit de « Tout bagay », du trap réalisé en collaboration avec Dr Tchon et Lapointe, et « De twa jou »….