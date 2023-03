​

​

Deux Haïtiens tués par des militaires dominicains à la frontière.

Dans la région frontalière de Dajabón, deux haïtiens ont perdu la vie à la suite d’un échange de tirs impliquant des militaires dominicains. L’incident s’est produit dans la communauté de Tiroly, à la suite d’une tentative de vol de motocyclette par une foule d’haïtiens. Les militaires, présents sur les lieux, ont tenté d’empêcher le vol mais ont été agressés à coups de pierres et de bâtons par les haïtiens.

Au cours de l’affrontement, un membre de la patrouille a été blessé, ce qui a conduit les militaires à riposter en ouvrant le feu pour repousser l’agression. Les haitiens, en réponse à la mort de leurs compatriotes, ont bloqué l’accès à la route internationale, empêchant les dominicains de circuler.

Cette situation révèle une fois de plus les tensions existantes entre les deux pays voisins. Les échanges commerciaux et les relations entre les communautés frontalières ont été affectés par des décennies de conflits politiques et économiques. Les incidents de ce type, où des civils perdent la vie, ne font qu’exacerber les tensions entre les deux pays.

Il est important que les autorités dominicaines et haïtiennes travaillent ensemble pour trouver des solutions durables à ces problèmes. Les citoyens des deux pays ont le droit de vivre en paix et en sécurité, et il est de la responsabilité des gouvernements de garantir ce droit. L’utilisation de la force militaire ne peut être la réponse à long terme à ces conflits. Des mesures diplomatiques et des efforts pour améliorer les conditions économiques et sociales des communautés frontalières sont nécessaires pour une paix durable.

En savoir plus:

Dossier Yves Jean-Bart: la FIFA demande l’annulation de la décision du TAS auprès du Tribunal Fédéral Suisse