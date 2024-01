Deux joueuses de Lyon, club dans lequel évolue Melchie Dumornay, annoncent leurs fiançailles

​

L’Australienne Ellie Carpenter et la Néerlandaise Danielle Van de Donk, deux joueuses de l’Olympique Lyonnais, annoncent leurs fiançailles.

L’Australienne Ellie Carpenter et la Néerlandaise Danielle Van de Donk ont annoncé de façon conjointe sur leur compte Instagram leurs fiançailles. Les deux footballeuses évoluent à l’Olympique Lyonnais, actuel club de la grenadière Melchie Daelle Dumornay. D’après les informations du journal Le Parisien, les deux amoureuses qui devraient se marier bientôt ont eu leur première rencontre au sein du club français.

En effet, Ellie Carpenter et Danielle Van de Donk ont posté une photo d’elles sur Instagram le lundi 1er janvier pour annoncer la nouvelle. Sur le compte personnel de Danielle, la rédaction de Juno7 a constaté à travers cette photo les deux jeunes femmes au bord de la mère et l’australienne qui arbore sa bague de fiançailles et a écrit comme caption sur la photo « Ma partenaire pour la vie ».

D’après le journal Le Parisien, elles se sont rencontrées au sein du Club de l’Olympique Lyonnais. L’australienne Ellie Carpenter, âgée de 23 ans, est une latérale droite qui a été recrutée à l’été 2020 par le club français. Quant à la Néerlandaise Danielle Van de Donk, milieu de terrain de 32 ans, elle a été recrutée un an plus tard par le club lyonnais en provenance d’Arsenal.

Danielle Van de Donk est une grande star dans son pays. Elle compte 145 sélections avec les Pays-Bas et a été championne d’Europe en 2017 et finaliste de la Coupe du monde en France en 2019 avec les oranges. Bien avant de rencontrer Ellie Carpenter, elle était en couple avec Beth Mead, star de l’équipe d’Angleterre sacrée meilleure joueuse de l’Euro 2022.

Danielle Van de Donk et Ellie Carpenter depuis leur rencontre à l’Olympique Lyonnais ont remporté deux fois le titre de champion, en 2022 et 2023, la Coupe de France 2023 et la Ligue des champions 2022.

Après l’annonce de leurs fiançailles, les deux joueuses ont reçu les mots de félicitations du club lyonnais, de leurs coéquipières en club et en sélection.

