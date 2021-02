Deux journalistes blessés par balle au Champ de Mars

Alvales Destiné et Jeanril Méus, deux journalistes-blogueurs, ont été blessés par balle ce lundi au Champ de Mars. Ils ont été atteints alors que des agents de la PNH et des soldats des Forces armées d’Haïti remobilisées lançaient des grenades lacrymogènes et tiraient des balles réelles pour disperser des dizaines de manifestants. Ces derniers ont réalisé une manifestation spontanée pour exiger le départ du président Jovenel Moïse dont le mandat arrive à terme selon le Conseil supérieu…