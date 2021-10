Deux journees de greve pour protester contre l’insecurite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les activites etaient completement a l’arret lundi et mardi a Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. A l’initiative des syndicalistes du transport en commun, notamment l’Association des proprietaires et chauffeurs d’Haiti (APCH), deux journees de greve ont ete observees. Les ecoles, les banques commerciales, les supermarches, les maisons de transfert et d’autres institutions ou entreprises ont tous ferme leurs portes. Les vehicules de transport en commun n’ont pas ete remarques dans les rues lundi. L’administration publique n’a pas fonctionne. Meme le secteur informel a tourne au ralenti. En milieu de journee, des barricades de pneus enflammes ont ete remarquees dans certains secteurs. Des temoins ont rapporte des jets de pierre dans certaines zones.

Mardi, une timide reprise a ete observee dans la capitale. Toutefois, les ecoles et la majorite des entreprises et institutions ont garde leurs portes fermees. Des dizaines d’individus circulant a moto ont contraint certaines enseignes a fermer leurs portes a Delmas, sur la route de Freres etc. Le mot d’ordre de greve a ete egalement observe dans certaines villes de province, notamment Les Cayes ou les activites ont tourne au ralenti. A Jeremie, les ecoles ont ouvert leurs portes alors que les banques commerciales sont restees fermees. Au Cap-Haitien, la situation etait calme lundi et mardi matin. Toutefois, la tension y a regne en milieu de journee. Des barricades ont ete erigees, alors que des individus non identifies jetaient des pierres et des tessons de bouteilles dans certaines rues. Les etablissements scolaires ont du renvoyer les ecoliers avant l’heure. Une vive panique a regne dans la deuxieme ville du pays. Le Nouvelliste a appris que des motards ont proteste contre la penurie de carburant aux Gonaives, a Port-de-Paix, a Saint-Marc, aux Cayes, etc.

L’Association des proprietaires et chauffeurs d’Haiti (APCH) avait lance cette greve pour protester contre le climat d’insecurite qui regne dans le pays. En fin d’apres-midi ce mardi, le president de l’APCH, Changeux Mehu, a annonce la levee de la greve. <>, a declare Changeux Mehu.

Le syndicaliste a annonce l’arret prochain de toutes les activites dans le pays pour une duree indeterminee. <>, a fait savoir Changeux Mehu.