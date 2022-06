Deux journ?es d’examens de la neuvi?me ann?e r?ussies dans le Nord

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tel que pr?vu dans le calendrier scolaire 2021-2022, les examens de la neuvi?me ann?e fondamentale, d’?cole normale d’instituteurs (ENI) et du Centre d’?ducation familiale (CEF) ont d?marr? ? travers le pays, lundi 20 juin 2022.

Dans le d?partement du Nord, 19 034 candidats ont pris part ? ces ?preuves ? travers 96 centres d’examens, pour les Bureaux de district scolaire (BDS).

Environ 416 candidats n’ont pas r?pondu ? l’appel pour ces examens dans le d?partement, a confi? le directeur d?partemental Nord du MENFP, Maurice Firmin.

D’apr?s M. Firmin toutes les dispositions ont ?t? adopt?es pour la bonne r?ussite des examens qui devraient prendre fin le mercredi 22 juin 2022.

<>, a d?clar? M. Firmin.

Dans la foul?e, Maurice Firmin a soulign? les supports de certaines institutions ?tatiques et non ?tatiques comme le Plan International, World Vision et la Direction sanitaire Nord (DSN) qui ont donn? un support logistique afin de transporter les textes d’examens dans les zones les plus recul?es du d?partement.

Dans plusieurs centres d’examens, les candidats ont exprim? leurs satisfactions puisque, selon eux, les textes ?taient ? leur port?e.

<>, a f?licit? M. Firmin.

<>, a poursuivi le responsable, qui, au passage, a sollicit? la collaboration de tous les acteurs du secteur ?ducatif pour la r?ussite des ?preuves, notamment les examens du baccalaur?at unique pr?vus le mois de juillet prochain.