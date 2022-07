Deux journ?es livres r?ussies ? Camp-Perrin

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a confi? ? la r?daction Carm?lie Montuma du Cercle culturel de Camp-Perrin, pr?cisant qu’une dizaine d’auteurs ont r?pondu ? l’appel et plus de quatre-vingt titres ?taient disponibles durant ces deux journ?es.

Selon Carm?lie Montuma, les deux journ?es livres ? Camp-Perrin ont r?uni quelques auteurs, dont Marc Exavier, Coutech?ve Lavoie Aupont, Darly Renois, Billy Mond?sir. En sus de la d?dicace de leurs ouvrages, a-t-elle fait remarquer, ces auteurs ont prodigu? des conseils aux jeunes de Camp-Perrin et des zones avoisinantes. Ils ont aussi partag? avec eux leurs exp?riences de lecture et d’?criture.

Un ensemble d’activit?s ont ponctu? cet ?v?nement. Selon la responsable, plus de cinq cents enfants ont pris part ? cette manifestation qui a tourn? autour du livre. Les jeunes ont jongl? entre conf?rences, causeries et d?dicaces. Les seances de causeries ont ?t? princapelement anim?es par Darly Renois, Billy Mond?sir et Marc Exavier. ? en coire madame Montuma, cheville ouvri?re de cette initiative, les enfants ont profit? pleinement de ces ?changes.

Pour la r?ussite de cette manifestation, a expliqu? Carm?lie Montuma, les maisons d’?dition ont ?t? aussi de la partie. Les ?ditions Ruptures ont ?t? repr?sent?es par le po?te Coutech?ve Lavoie Aupont ; La Communication Plus se faisait repr?senter par Thony Delcis sans oublier un rayon de livres bien garni des ?ditions C3 par Marc Exavier. Selon la responsable,c’?tait un partenariat r?ussi entre initiateurs, auteurs et ?diteurs qui rend possibles ces journ?es livres. Le Cercle a fait don de plus de cinq cents livres aux enfants, a inform? au passage madame Montuma .

De fructueux ?changes ont ponctu? ces deux journ?es. Selon Carm?lia, beaucoup des auteurs ont aussi insist? sur l’int?r?t de rendre le livre disponible pour l’enfant d?s son plus jeune ?ge. Qu’il s’agisse des bandes dessin?es ou d’autres livres ludo-?ducatifs consacr?s aux jeunes, la lecture permet aux lecteur.rice.s de voyager au pays de l’espoir, de comparer leur monde ? celui des autres et surtout d’?tre en mesure de comprendre et proposer leur angle de vue au profit de la soci?t? dans laquelle ils.elles ?voluent. Les jeunes se sont m?l?s de l’ambiance avec des suggestions et questions, les unes aussi pertinentes que les autres.

? cette manifestation consacr?e au livre, une bonne part ?tait aussi d?di?e ? la production artisanale et agro-industrielle, a soulign? madame Montuma. Le public a eu droit ? toute une vari?t? de produits locaux. L’objectif ?tait de valoriser la production locale tout en motivant les jeunes de Camp-Perrin ? observer les principes de nutrition et s’int?resser davantage au savoir.