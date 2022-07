Deux mineurs arr?t?s ? Mirebalais pour auto-kidnapping

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour l’instant, Wesly Jean Lucien et les trois mineurs sont gard?s ? vue au commissariat de Mirebalais en attendant leur comparution par devant leur juge naturel>>, a pr?cis? Frantz Bruny, plaidant pour l’application de la loi contre tous les contrevenants qui pratiquent abusivement le kidnapping pour soutirer de l’argent aux parents et aux proches des victimes.

Dans cette m?me affaire, la Police nationale d’Ha?ti dans le d?partement du Centre, a proc?d? ? l’arrestation du pasteur Wesly Jean Lucien, pasteur de l’?glise Assembl?e chr?tienne de la paix ? Village Mont-Carmel, non loin de Mirebalais, pour avoir h?berg? depuis un bon bout de temps (avant la stimulation de l’auto-kidnapping) ces mineurs sans le consentement de leur belle-m?re qui habite Mirebalais et une autre mineure qui aurait une relation amoureuse avec les auteurs du rapt.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.