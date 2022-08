Deux morts et trois bless?s par balle aux Cayes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Woodler Mesidor a ?t? tu? par balle ? carrefour Laval, sur la route menant ? l’a?roport Antoine Simon des Cayes, ce mardi 23 ao?t 2022. Selon un membre de sa famille, il a re?u un projectile d’un agent de l’Unit? d?partementale de maintien de l’ordre (UDMO) en dessous de l’?paule alors qu’il courait.

Cherchant ? d?blayer des axes compl?tement barricad?s avec des conteneurs, des carcasses de voitures et des troncs d’arbres, des agents de l’UDMO et de la Brigade de lutte contre le trafic des stup?fiants (BLTS) ont install? un climat de peur avec des tirs nourris et l’envoi ? r?p?tition de bonbonnes de gaz lacrymog?ne ? Cance et au carrefour Laval sans pourtant faire face au riposte de la population.

Fernio No?l est une autre victime des forces de l’ordre. Il a ?t? tu? ? Dexia 6 par des agents de la BLTS, ont rapport? des sources sur place. Fernio faisait partie d’un groupe de protestataires hostiles aux agents de la Police nationale d’Ha?ti (PNH).

Trois bless?s par balle ont ?t? identifi?s au carrefour Boyer et ? Derri?re-Fort (dans le centre-ville)

Rappelons que lors de la premi?re journ?e de protestation, Judelin Michel, un adolescent de 16 ans, avait ?t? bless? par balle ? la jambe droite. Selon lui, il a ?t? touch? par un projectile d’un agent de la BLTS.

Ce mardi, le centre-ville des Cayes ainsi que la route menant ? l’a?roport Antoine Simon connaissent des moments de tension. Plusieurs riverains rapportent un mauvais comportement de la PNH dans le Sud.