Dans une note rendue publique le jeudi 16 septembre 2021, le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) porte à la connaissance du public que deux nouveaux variants du Covid-19 ont été détectés sur le territoire haïtien par le réseau national de laboratoire. Il s’agit des variants Delta et MU.

Le MSPP révèle que le variant Delta est très contagieux et se propage rapidement dans les poumons et d’autres organes du corps. « Les personnes non vaccinées sont plus su…