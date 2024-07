Deuxième édition de “Vivre en Prose et en Poésie” : une célébration des jeunes talents haïtiens

“Vivre en Prose et en Poésie” : la deuxième édition réunit les jeunes talents haïtiens.

L’Organisation Culturelle Salon du livre de Port-au-Prince organise la deuxième édition de « Vivre en prose et en poésie » au Centre Culturel Pyepoudre situé sur la route de Bourdon. L’événement se déroulera de 9h AM à 2h PM, autour du thème “Un pays qui nous habite”, a annoncé Emmanuel Pacorme, un des membres organisateurs de cet événement.

Cette initiative vise à réunir un ensemble de jeunes artistes haïtiens de diverses disciplines, telles que le slam, le rap, la danse folklorique, la chanson haïtienne, l’humour et la peinture. Le but est de promouvoir et célébrer la richesse culturelle et artistique d’Haïti à travers ces jeunes talents, a indiqué Pacorme.

La journée débutera par une causerie autour du roman “L’autre face de la mer” de Louis Philippe Dalembert. Cette discussion sera animée par le critique littéraire Carl Henry Pierre, Dakovens Paulin, étudiant en histoire de l’art, et Pierre Paul Mary, étudiant en sociologie à l’Université d’État d’Haïti. Suivront des performances artistiques libres, pouvant permettre aux participants de s’exprimer pleinement.

Malgré l’enthousiasme suscité par l’événement, aucun soutien financier n’a été reçu jusqu’à présent, a souligné Emmanuel Pacorme. Cependant, l’organisation continue de se préparer pour offrir une expérience inoubliable à tous les participants.

La participation à l’événement est gratuite, mais nécessite une réservation préalable en raison du nombre limité de places disponibles. Les informations de réservation sont indiquées sur les affiches de l’événement.

L’organisation Culturelle Salon du Livre de Port-au-Prince invite tout le monde à se joindre à cette célébration pour “le bonheur de la culture haïtienne”. Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir et d’apprécier le talent de nos jeunes artistes.

