​

​

Deuxième nuit de tensions en France à la suite du décès d’un jeune de 17 ans par un tir policier. Ce dernier est placé en détention.

Comme c’était le cas dans la nuit du drame, des heurts plus importants encore ont embrasé la France dans la nuit de mercredi à jeudi notamment à Nanterre et dans des villes de province après l’exécution d’un jeune homme de 17 ans, prénommé Nahel, vivant à Nanterre, région parisienne, lors d’un contrôle routier par un policier, dans la matinée du mardi 27 juin, selon les médias français. Des voitures, mobiliers urbains, un poste de police et même une école sont partis en fumée.

Même si le policier fautif est a aussi suspendu administrativement, les émeutes continuent et plus de 150 personnes ont été arrêtées. 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce jeudi soir en prévision de nouvelles violences, dont 5000 à Paris et en banlieue.

Selon les images d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le policier lui a menacé de lui tiré dans la tête avant que le jeune homme de 17 ans démarre la voiture et reçoit un tir à bout portant dans sa poitrine. Il s’est ensuite écrasé contre un poteau avant de rendre l’âme.

Depuis, le parquet de Nanterre s’est saisi du dossier. Une information judiciaire a été ouverte contre le policier qui, dans un premier temps placé en garde à vue, a été mise en détention provisoire. Son dossier est transféré à un juge d’instruction.

Tout comme les avocats de la famille avait requis contre le policier fautif une peine pour homicide volontaire, le parquet de Nanterre s’aligne sur cette même infraction d’homicide volontaire de Nahel la victime malgré le fait qu’il avait refusé d’obtempérer lors du contrôle routier.

Le président français , Emmanuel Macron, qui, dans un premier temps, avait qualifié l’acte du policier « d’inexcusable » a dans un second temps, appelé à une désescalade des tensions, et lancé un appel au calme à ceux qui manifestent de manière violente leur mécontentement contre les agissements des forces de l’ordre.

Des joueurs français, comme Kylian Mbappé, Jules Koundé ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette bavure policière et apporter leur soutien à la famille du jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d’un contrôle routier pour avoir refusé d’obtempérer.

En savoir plus:

L’Expert indépendant William O’Neil dresse un tableau sombre de la situation d’Haïti et plaide pour le déploiement d’une force internationale