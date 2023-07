Devant le congrès, un ancien officier révèle que des restes d’Ovni sont détenus par les États-Unis

​

Devant le congrès, un ancien officier a témoigné pour réaffirmer que des restes d’Ovni sont détenus par les États-Unis.

L’ancien officier du renseignement américain et qui se définit comme un lanceur d’alerte, David Charles Grush, a témoigné le mercredi 26 juillet 2023 devant la chambre des représentants pour révéler et réaffirmer ses propos à savoir que les États-Unis détiennent des restes d’Ovni. Le concerné est persuadé que le pays nord-américain a en sa possession un ovni, ont rapporté plusieurs médias étrangers.

“Dans le cadre de mes fonctions, j’ai appris qu’il existait un programme […] visant à récupérer les restes d’un appareil non identifié et de l’analyser. J’ai pris la décision, en me fondant sur les données que j’ai recueillies, d’en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l’inspection générale et de devenir lanceur d’alerte”, a-t-il expliqué.

Répondant aux questions des élus, l’ancien officier leur a indiqué qu’il ne peut pas livrer de détails supplémentaires au grand public parce qu’il s’agit d’informations classifiées. Toutefois, il a assuré avoir eu le privilège d’interroger des individus ayant eu des connaissances de l’existence des restes d’Ovni.

“Ce témoignage est fondé sur des informations qui m’ont été transmises par des individus dont les antécédents de légitimité et de services rendus à ce pays sont connus et beaucoup ont partagé avec moi des preuves convaincantes, sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux couverts par le secret”, a-t-il déclaré dans des propos rapportés sur le site de TF1.

David Charles Grush estime que le gouvernement cache des informations au public et au congrès. Un sujet que John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, rattaché à la présidence américaine, a botté en touche. “Nous estimons qu’il existe des phénomènes anormaux non identifiés qui ont été évoqués et rapportés par des pilotes de la marine et l’armée de l’air. Mais nous n’avons pas les réponses sur ce que constituent ces phénomènes”, a-t-il déclaré.

Un objet volant non identifié, généralement désigné sous l’acronyme ovni, est un phénomène aérien que des témoins affirment avoir observé ou qui a été enregistré par des capteurs (caméra vidéo, appareil photographique, radar, etc.) sans avoir pu être identifié mais dont on ne connaît pas l’origine ou la nature exacte et qui, pour certains, restent inexpliqués même après enquête approfondie.

