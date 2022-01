Dialogue entre deux nus au prinptemps de l’art

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’artiste-peintre Barbara Pr?zeau-St?phenson a pr?sent? <>, une peinture sur papier et m?tal (47 1/2 x 96), dans le cadre de l’exposition Vives, le samedi 15 janvier, ? la Maison Dufort. Cette exposition met ? l’honneur vingt-cinq artistes femmes inscrites dans les collections permanentes du Centre d’art et du Mus?e d’art ha?tien.

<>, ce papier maroufl? sur m?tal qui met en sc?ne un homme nu, r?sonne dans l’espace de l’exposition avec une peinture de Luce Turnier repr?sentant une femme nue aux yeux adoucis de r?ve.

On a dit homme nu. Au premier abord, le visage de cette personne ?tendue de tout son long est noy? dans un clair-obscur. Ses traits ne pr?cisent pas des caract?ristiques masculines. Sauf son organe sexuel, le p?nis, d?finit cet individu comme homme. Par contre, le tableau de Luce Turnier, au premier regard, r?v?le le f?minin dans tous ses aspects : la courbe de ses hanches, la rondeur de ses seins, le triangle prononc? de son anatomie et surtout sa coiffure et les lignes fluides, f?minines de son visage.

Ici, les peintres jouent avec la gamme chromatique. Le constat d’une ?tude pr?paratoire sur leur palette est remarquable. Barbara, avec une ?conomie dont elle a la ma?trise, met en nuance des couleurs port?es sur des teintes neutres : le marron, le blanc et le noir. Quant ? Luce, elle ajoute deux autres couleurs: le vert et le jaune. Ces teintes utilis?es accompagnent et soulignent la pr?cision et la clart? de leur choix.

L’oeuvre de Pr?zeau renvoie ? la m?lancolie. Le choix de ces couleurs sombres et ternes participe du fond noir qui emp?che de saisir l’objet dans un contexte pr?cis. En effet, l’impossibilit? de situer le personnage, tous ces d?tails ont pour but d’accentuer l’attention du regardeur sur l’objet. Il s’impose.

Contrairement ? Pr?zeau qui accentue le clair obscur jusqu’? dissimuler le visage du personnage masculin, Turnier, elle, projette plus de brillance et de lumi?re ? son arri?re-plan. Le fond frappe ? l’oeil nu. Il nous invite ? aller plus loin, ? nous perdre dans de continuelles r?veries avec la dormeuse. L’artiste ajoute beaucoup plus d’?l?ments dans le cadre qui circonscrit son nu dans un contexte, un environnement, mieux encore, un champ. Le regardeur, au printemps de l’art, qui dialogue avec la toile, pourrait bien se demader : ? quoi r?ve cette femme ? la t?te pos?e sur un oreiller ?

Le nombre de signes, de repr?sentations, d’?l?ments mat?riels qui souligne ces deux oeuvres fait r?f?rence ? l’anatomie humaine. Pr?sent?s nus, les deux personnages se conjuguent. Ils sont d?pouill?s de leur statut social et affirment compl?tement une acceptation de soi. Les nus de Pr?zeau-Stephenson et de Turnier ne sont pas r?alis?s avec une volont? de blesser la pudeur du regardeur. Ces corps d’homme et de femme, couch?s dans la peinture avec un naturel, r?v?lent l’humain dans son intimit?.

La posture de ces nus ne renvoie-t-il pas ? des questionnements ?

L’art n’apporte pas les r?ponses, il invite ? nous interroger et ? cr?er une ambiance intellectuelle pour continuer ? cogiter sur les ?tres et les choses, notre environnement, sur nous-m?mes.

Que dit le nu repr?sent? sur la toile par Barbara Pr?zeau Stephenson ?

Un ?tre agit?, secou?. On aurait dit qu’il est en qu?te d’une stabilit?. La toile laisse percevoir les th?matiques de la rigidit? et de la froideur face ? celles de la fragilit? du corps et de l’existence. Ce qui n’est pas le cas de la femme au <> de Luce Turnier qui parait avoir d?j? atteint son aise, son instant de jouissance et qui se livre compl?tement. Elle nous fait voyager et renvoie ? une sorte de l?g?ret?, une vie plus douce.

Ces deux nus, ? l’exposition Vives, dialoguent au printemps de l’art. Il suffit que les liens se tissent entre les oeuvres et vous, le temps d’un regard pour raconter, comme moi, une histoire sur fond d’oeuvres d’art mises en sc?ne pour produire cet effet. La curatrice de l’exposition, R?gine Cuzin et son ?quipe y est pour quelque chose.