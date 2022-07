Dieudonn? Larose honor? ? la 1?re ?dition du Festival <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La premi?re ?dition de festival d?bute tr?s tard dans la journ?e de ce samedi avec la jeune formation musicale Groove X qui offre sa prestation devant une assistance encore maigre et visiblement pas trop accroch?e. Entre les interm?des assur?s par des dj, s’ensuivent d’autres prestations d’artistes et groupes musicaux dont Update, Lek?l La, la jeune chanteuse Kenya et bien s?r, Tamara Suffren qui a d? faire appel au classique de Toto N?cessit?, <> entre autres pour compl?ter son set.

L’heure avance ? grand pas, nous sommes maintenant en plein dans la nuit. Les festivaliers n’ont pas boug? d’un cran et attendent beaucoup plus encore. Qui sait ? Peut-?tre, l’un de leurs artistes favoris ou du moins l’invit? d’honneur, Dieudonn? Larose ? S’il est vrai qu’au cours de cet ?v?nement le DJMolino a pu se faire des adeptes en cr?ant une bonne ambiance ? Henfraza, la palme de la bonne animation reviendra tout de m?me au groupe Krey?l La, au l?gendaire chanteur, Dieudonn? Larose et ? la chanteuse Darline Desca qui semblent avoir poss?d? la formule pour faire r?agir les festivaliers.

C’est avec un tube, <> que Krey?l La et son front man T-Jo Zenny d?marrent leur prestation. Un choix qui obtient bien vite l’approbation des festivaliers qui rejoignent le groupe au-devant la sc?ne sans se faire prier. Le groupe enchaine, plus tard, avec une animation dans laquelle le public a pris go?t, mais surtout avec <>, comme pour faire appel aux <>. Et ce n’est pas tout, l’assistance en demande plus et la bande ? T-Jo Zenny lui sert un medley de meringues carnavalesques.

Environ une vingtaine de minutes plus tard, T-Jo Zenny c?de le micro ? l’invit? d’honneur, Dieudonn? Larose. Cette ic?ne de la musique ha?tienne arrive ? soutirer des cris de joie et des ovations du public d?s son entr?e sur sc?ne. Blazer dor? cachant une chemise blanche, pantalon, mocassin et chapeau noir… une ?l?gance sans ?gale pour le chanteur de 77 ans qui a offert une playlist compos?e notamment des titres <>, <> et <> qui a tr?s appr?ci?e par les festivaliers.

Le public avait en face de lui ce chanteur qu’il aime tant, mais ?galement un porteur de messages. <>, lance-t-il, invitant le public ? cultiver l’amour et la paix dans le pays. Dieudonn? Larose en a profit? pour annoncer, sans trop de pr?cision, la sortie de son tout prochain opus, <>. Par ailleurs, deux plaques d’honneur, dont l’un ?mane du staff organisateur, ont ?t? remises au chanteur pour ses prouesses et sa contribution ? la musique ha?tienne pendant plus d’une quarantaine d’ann?es.

Il faut souligner que plusieurs autres artistes dont les noms figuraient sur l’affiche ont ?t? remarqu?s dans les coulisses, mais ils n’ont pas investi la sc?ne pour performer au festival <>.

Initi?e par un staff de jeunes, Party Zone Haiti, la premi?re ?dition de ce festival, r?alis?e sous le th?me <> en vue de promouvoir la commune de Delmas, se veut d?sormais un rendez-vous annuel, de l’avis des organisateurs. D?j?, ils invitent le public ? esp?rer la prochaine ?dition pour juillet 2023, tout en promettant de corriger les imperfections.