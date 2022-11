Digneron: D’un coup, 1 700 Ha?tiens perdent leur gagne-pain

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il y a plus de sept semaines que le carburant n’est plus distribu? dans les stations de services et dans les entreprises commerciales. Certaines entreprises comme Digneron Manufacturing ont ?puis? leur r?serve de carburant pensant que la crise n’allait pas autant perdurer. C’est ce qui pousse cette derni?re ? fermer ses portes temporairement.

<>, ?crit Alain Villard, le directeur g?n?ral de cette entreprise dans la lettre adress? en date du 28 octobre 2022 ? Guerline Jean Louis, la directrice du travail au MAST.

Malheureusement, poursuit le responsable, l’espoir d’une am?lioration de la situation s?curitaire pouvant faciliter le d?douanement des mati?res premi?res et l’approvisionnement en carburant parait de plus en plus improbable et incertain. C’est ce qui justifie la mise en disponibilit?, sans solde, de ses employ?s, conform?ment ? l’article 32 du Code du travail.

Rappelant que c’est pour la deuxi?me fois en huit mois que cette entreprise a d? fermer ses portes ? cause de l’ins?curit? et ses cons?quences. <>, a appris le journal.

Croix-des-Bouquets, la zone o? se trouve le parc industriel, est l’une des zones dangereuses du pays. Des gangs dictent leurs lois en toute impunit?. En plus de ne pas pouvoir s’approvisionner en carburant et en mati?res premi?res, un container de l’entreprise a ?t? d?tourn?. Cette commune est un lieu o? les gangs arm?s s’affrontent r?guli?rement plombant encore plus les activit?s ?conomiques dans cette partie du pays.

Digneron Manufacturing n’est, par ailleurs, pas la seule entreprise ? avoir ?t? contrainte de fermer ses portes. D’autres plus r?silientes adoptent des horaires diff?rents, mettent une partie de leurs employ?s en disponibilit? avec ou sans solde et r?duisent les salaires.

C’est le cas du Groupe Boulos composant de Delimart, d’Universal Motors et d’Auto Plaza qui a annonc? des mesures similaires.

Ce groupe d’entreprises auquel fait partie Digneron Manufacturing dit esp?rer la reprise totale des activit?s afin de continuer ? desservir leurs clients respectifs et contribuer ? am?liorer les conditions de vies des couches les plus vuln?rables du pays, en particulier leurs employ?s directs.