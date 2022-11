Diskou Minis la Pou Jounen Ent?nasyonal lit sou vyolans ki f?t sou fanm ak tifi yo(25 novanm 2022)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Medam, Mesye

25 Novanm chak ane, Ayiti menm jan ak kominote ent?nasyonal la komemore Jounen Ent?nasyonal pou fini ak koze vyolans sou fanm ak tifi yo. Vyolans sa tou patou, andan lakay, nan lari, nan lek?l, nan travay, nan tan konfli tankou nan tan lap?. Enf?masyon yo f? konnen gen ant 40 a 50% fanm ki sibi tizonnay seksy?l, kontak fizik san yo pa vle oubyen l?t kalte tizonnay seks?l nan travay. Vyolans sou fanm ak tifi se alafwa yon yon manny? pou montre gwo inegalite ak diskriminasyon ki baze sou s?ks, se yon mechan zouti yo itilize pou gade estati enferyorite fanm yo ni nan dwa yo ni nan aktivite yo, vyolans la la toutan ak tout kote. Okenn fanm pa epanye de fleo mondyal sa.

Pou sansibilize popilasyon yo sou dega fenom?n lan ak move konsekans li genyen sou fanm ak tifi, nan lane 1981, feminis yo, espesyalman nan amerik latin te chwazi dat 25 novanm k?m jounen pou goumen kont vyolans kap f?t sou fanm ak tifi, nan memwa twa (3) s? Mirabal yo ki te twa(3) militant politik dominik?n yo te asasinen sovajman 25 novanm 1960, sou l?d ch?f leta a, Rafael Trujillo, paske yo tap defann dwa yo. Nan menm sans sa, 17 desanm 1999, ?ganizasyon Nasyonzini, pran rezolisyon 48/104 la pou adopte ofisy?lman dat 25 novanm lan k?m jounen ent?nasyonal pou kwape vyolans sou fanm ak tifi. Rezolisyon sa a se yon rezolisyon ki sitou envite gouv?nman yo, sosyete sivil, ?ganizasyon ent?nasyonal yo, ONG yo, ?ganizasyon fanm yo, j?n yo, sekt? prive a, medya yo ansanm ak ?ganizasyon ak tout sist?m Nasyonzini an pou mete f?s ansanm pou f? faskare ak pandemi vyolans sa a ki gaye tout kote nan mond lan kont fanm ak tifi yo.

Malgre tout pwogr? ki f?t nan f? sansibilizasyon kolektif sou ent?diksyon tout f?m vyolans sou fanm, ansanm ak tout vyolans seksy?l, as?lman seksy? ak vy?l, fanm nan lemonn kontinye sibi agresyon seksy?l, vy?l, menas oubyen yo manyen yo san konsantman yo pou pi piti yon fwa nan vi yo, e li vr?man ra pou ka sa yo atire atansyon piblik la e yo pr?ske pa par?t devan lajistis. Anpil nan viktim yo viktim ank? l? yo blame yo, l? yo ridikilize yo ak l? yo dekouraje yo pote plent pou krim yo sibi yo.

Ane sa a, komemorasyon Jounen Ent?nasyonal kont vyolans sou fanm yo ap komemore anba t?m Nasyonzini an ki se Nou tout f? youn, s?l mwayen pou n elimine vyolans sou fanm ak tifi yo. Sa ba nou posiblite pou n lanse kanpay any?l la <>, yon kanpay k ap fini 10 desanm k ap vini la a. Kanpay sa a mande yon aksyon mondyal ki pou ogmante sansibilizasyon ak apui yon koze kon sa, sa ap ede n kreye op?tinite pou n diskite sou defi ak solisyon yo.

Medam, Mesye

Enstriman ent?nasyonal ki an rap? ak dwa moun tankou Deklarasyon sou fason pou yo elimine vyolans sou fanm ak tifi yo, konvansyon sou fason pou yo elimine tout f?m diskriminasyon kont fanm (CEDEF) ak trete rejyonal yo tankou konvansyon ent?ramerik?n sou prevansyon, sou sanksyon ak fason pou yo elimine vyolans sou fanm( konvansyon Belem Do Para) ent?di tout vyolans sou s?ks, ansanm ak tout f?m vyolans seksy?l kont fanm ak tifi yo. L? Ayiti ratifye convansyon CEDEF la ak Belem do Para a, li montre angajman li pran pou l f? pwomosyon dwa fanm ak tifi yo, pou l pwoteje yo kont tout abi yo ka f? yo, espesyalman vyolans.

Minist? Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm rekon?t pou genyen yon chanjman dirab nan sa ki gen pou w? ak prevansyon, saksyon ak eliminasyon vyolans kont fanm ak tifi, f?k gen yon aksyon t?t ansanm, kote tout mou nap jwe w?l yo, kote nou tout, fanm kou gason, reprezantan gouv?nman, ajan f?s piblik, sosyete sivil, sekt? prive ak ?ganizasyon ent?nasyonal yo pote kole. K?m ?gan santral leta ki chaje pou konsevwa, defini, aplike epi f? aplike politik piblik ki an fav? dwa fanm, depi plizy?lane Minist? Kondisyon fanm ak Dwa Fanm anbake nan kanpay ent?nasyonal Sekret? jeneral Nasyonzini an ki dekrete 16 jou pwopagann pou sansibilize popilasyon yo epitou atire atansyon akt? nan lavi nasyonal la sou vyolans kap f?t sou fanm aktifi.

Medam, Mesye

B? kote t?m Nayonzini an, Minist? Kondisyon Fanm ak dwa Fanm(MCDF) ap komemore jounen an anba t?m nasyonal <> Minist? a ap pwofite okazyon sa a pou l kondane ak f?s tout f?m vyolans senbolik, fizik, sikolojik ak seksy?l fanm ak tifi yo sibi nan sosyete nou an. Souvan, nan sosyete a, l? yon fanm viktim vyolans seksy?l, yo toujou banalize sa e yo pase sa nan rizib, yo akize viktim nan tankou se li ki pwovoke agres? a pou l kom?t zak la, se sa yo rele nan langaj syantifik la an franse <>. se yon fason pou f? medam yo aksepte vy?l la tankou yon bagay ki n?mal.

Lite kont vyolans kap f?t sou ak tifi a, pa inikman yon lit pou rekonf?te viktim nan men se pou edike sosyete a pou l konprann vyolans sexsy?l la k?m yon gwo probl?m sosyal ak moral nan peyi a. Lite kont vyolans kap f?t sou fanm ak tifi se yon travay ki difisil e ki gen anpil danje ladan l se pou sa nou bezwen anpil sip? ak kolaborasyon poun f? f?masyon nan lek?l, sansibilizasyon nan medya pounn explike ki sa vyolans ye, sou diferant f?m li prezante e ki dwa victim yo genyen. Tifi yo viktim pw?ske chak jou san yo pa konnen si se vyolans yap sibi. Se sak f? paran yo tou dwe sansibilize pou yo ka bay yon bon ekzanp nan kay la.

Se pou rezon sa a ki f? m gen on? pou m felisite epi voye tout rem?siman mwen bay diferan patn? teknik ak finansye ki toujou bay MCFDF apui yo nan lit y ap mennen kont vyolans y ap f? sou fanm ak tifi yo ansanm ak defans dwa yo. Mwen di tout moun k ap travay pou pwomosyon dwa moun ann Ayiti yo m?si. Travay nou yo montre angajman nou an fav? koze egalite ant s?ks yo ak konstriksyon yon sosyete pi byen entegre san vyolans..

Medam, Mesye,

P?m?t mwen konfime yon l?t fwa ank? angajman leta nan demach pou elimine vyolans sou s?ks yo epi nou m?t asire nou gen anpil ef? ki f?t an fav? amelyorasyon yon anviw?nman jiridik nan lide pou potekole nan redui inegalite sosyal ki baze sou s?ks. Pou sa f?t, MCFDF montre l vijilan atrav? div?s seyans f?masyon pou majistra, medsen, pwofes?, el?v, polisye,etc) nan lide pou yo ka jwe yon gwo w?l nan sa ki gen pou w? ak vyolans baze sou jan an. Malgre 28 lane egzistans nou, nou gen anpil defi pou nou leve nan lide pou n elimine volans sou jan an. Nou tout rete kw? peyi a pa kab pwogrese si kouch ki reprezante plis pase mwatye nan sosyete a sou kote e ap sibi tout f?m maltretans. Sepandan, nou bezwen f? plis aksyon pou konstriksyon yon sosyete pi jis e pi entegre

Li enp?tan pou m salye ef? san pran tout souf tout moun ki te minis anvan m yo san n pa bliye tout kad, fanm kou gason ki chaje ak val? e ki mete tout eksperyans yo o s?vis minist? a nn founi li zouti enp?tan k ap ede l konbat vyolans sou fanm ak sou tifi yo tankou :

Politik sou Egalite Fanm ak gason ;

Plan d Aksyon Nasyonal gason fanm ;

Plan Nasyonal sou Lit kont vyolans sou fanm ;

T?ks lwa palman an vote tankou lwa sou pat?nite, mat?nite ak filyasyon, dekr? 6 jiy? 2005 kont vyolans seksy?l

Rap? peyi yo sou diferan konvansyon Ayiti ratifye yo

Medam, Mesye

Jounen ent?nasyonal kont vyolans sou fanm yo komemore ane sa a nan yon sitiyasyon difisil. Mwen menm k?m minis Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm m pa ta ka f? silans sou vyolasyon dwa fanm ak tifi yo ak vy?l bouwo san fwa ni lwa yo ap f? sou yo toutan. Nan kont?ks espesyal sa a kote enfliyans youn l?t f? yon ef? negatif sou dwa fanm yo genyen yo, mwen rete kw? e m motive pou jounen komemorasyon 25 novanm sa a ak lansman 16 jou pwopagann nan nivo santral ak atrav? tout l?t depatman yo pa mwayen k?dinasyon depatmantal yo rive reyalize. Nan 16 jou sa yo pral gen aktivite sansibilizasyon, f?masyon refleksyon, kozri, deba, rankont kominot? etc pou yon pi bon pwoteksyon dwa fanm ak tifi yo

M ap rem?sye patn? teknik ak finansye yo, ?ganis Nasyonzini ki gen reskonsablite pou f? avanse koz egalite s?ks ak otonomizasyon fanm epi pou f? faskare ak konsekans fizik ak emosyon?l tout vyolans baze sou jan an lakoz. M rem?sye tout moun ki prezan nan seremoni sa a, tout moun ki reponn ak envitasyon sa a, sa montre enplikasyon nou nan koz ki reyini nou tout la a tankou lit kont vyolans sou fanm ak tifi yo. M ap raple nou nou poko genyen konba kont vyolans baze sou jan an, li dwe f?t toutan e ak tout enstans yo selon dom?n ent?vansyon yo. Pwogr? yo ap f?t se vre men li mande nou anpil en?ji pou n ka rive dwat nan objektif nou, se pou sa nou pa dwe bese l?bra.

Mwen renouvle rem?siman m bay tout ekip Minist? a ki te bay tout yo menm pou aktivite a ka reyisi selon reskonsablite yo. Ch? asistans, nan ran nou , nan grad nou, nan tit nou ak kalite nou, prezans nou nan komemorasyon sa a renouvle m angajman nou pou nou tout f? yon s?l ak MCFDF pou n elimne vyolans kont fanm ak tifi yo. Malgre kont?ks kriz nou ladan l la a nou la kanmenm nan randevou a. viv nan yon sosyete sn vyolans jan an se yon kondisyon pou n kreye yon mond anp?, pwosp? e dirab. Nou dwe nou tout, fanm kou gason leve pou n di non ak fenom?n ki avilisan e dezon? sa a k ap menase linyon fanmi yo, nasyon an ak mond lan.

Nan sans sa a, mwen deklare 16 jou pwopagann nan louvri ak aktivite ki reyini nou la a jounen jodi a

M?si anpil