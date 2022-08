Division au sein du SDP, la Primature perd des alli?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comme un pav? dans la mare, l’un des plus grands supporteurs du Premier ministre Ariel Henry exige sa d?mission. En conf?rence de presse le mardi 2 ao?t, l’ancien s?nateur N?nel Cassy, l’un des dirigeants du Secteur d?mocratique et populaire (SDP), signataire de l’accord de la Primature et membre du gouvernement, a d?clar? caduc l’accord et plaid? pour un ex?cutif ? deux t?tes. Prenant le contrepied de N?nel Cassy, d’autres membres du SDP disent renouveler leur attachement ? l’accord du 11 septembre et leur solidarit? ? Ariel Henry.

<>, a d?clar? l’ancien s?nateur N?nel Cassy en conf?rence de presse.

<>, a exig? l’ancien parlementaire, l’un des dirigeants du Secteur d?mocratique et populaire.

<>, a lanc? N?nel Cassy en pr?sence de militants du SDP qui ont improvis? une manifestation contre Ariel Henry dans la salle o? se tenait la conf?rence de presse.

Selon l’ancien parlementaire, l’accord de la Primature dont il est signataire n’a pas donn? les r?sultats escompt?s. Environ un an apr?s la signature dudit accord, Nenel Cassy a dit constater qu’aucun point n’a ?t? respect? et que les conditions de vie de la population continuent de se d?grader.

Au sujet de l’annonce du Premier ministre Ariel Henry relative ? une augmentation graduelle du prix du carburant sur le march? local, N?nel Cassy pense que le gouvernement devrait continuer ? subventionner les produits p?troliers.

S?nateur Cassy indique qu’il s’est d?j? entretenu avec d’autres structures politiques dissidentes de l’accord du 11 septembre pour lancer des mouvements de protestation contre le Premier ministre.

Quelques heures apr?s la sortie fracassante de N?nel Cassy, d’autres responsables du Secteur d?mocratique et populaire comme Andr? Michel, Marjory Michel et l’actuel ministre de la Planification, Ricard Pierre, affirment dans un communiqu? que <>

<>, ont-ils pour le moins r?pondu ? leur coll?gue N?nel Cassy.



<>, ont-ils ajout?.

<>, lit-on dans ledit communiqu?.