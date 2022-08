Dix ans, ?a suffit!

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le tennis ha?tien s’est pay? un luxe de dix ans d’absence sur la sc?ne internationale via la Coupe Davis. La F?d?ration ha?tienne de tennis (FHT) a tout fait pour remettre ce sport en selle et les efforts ne sont jamais suffisants pour atteindre ce but.

Cette rentr?e en sc?ne ne fut pas sans casse. Dans le groupe 4 de la zone am?ricaine, deux d?faites, lundi et mardi derniers, face respectivement aux Bermudes et au Honduras marquent certes un retour fatal et fracassant, mais la le?on est bien apprise pour remettre en jambes nos tennismen sur tous les terrains.

On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs. Si les athl?tes prennent le risque de reprendre leurs raquettes en ces temps d’ins?curit? sans bornes, c’est qu’avec les entraineurs et la FHT, ils entendent briser le cercle d’un dilletantisme sans pareil comme celui affich? h?las dans les sph?res ?tatiques.

Raphael F?qui?re