<>, dixit Fanfan Ti B?t de Tabou Combo

Il y a tout juste une semaine, une vid?o de Shoubou, chanteur vedette du Tabou Combo faisait le tour de la toile. On y voyait la star des Tabou Combo Super Stars install? dans une chaise roulante essayant de chanter un des tubes de son groupe. Cette vid?o enregistr?e dans les locaux du nursing home o? r?side le chanteur a une nouvelle fois divis? la sph?re num?rique ha?tienne. Dans cette bagarre o? les pour et le contre s’affrontent, Yves Joseph dit Fanfan Ti B?t, membre fondateur de Tabou Combo et ami de longue date de Shoubou a plac? son mot. Pour lui, il s’agit d’une violation de la vie priv?e du chanteur.

<>, indique tout de go Fanfan Ti-B?t.

Pour le membre fondateur de Tabou Combo, celui qui a rendu public la vid?o n’avait qu’un seul but : tirer profit de la situation en cr?ant un buzz aux d?pends de Shoubou. Sans mettre en doute le fait que le chanteur savait qu’il ?tait film?, Fanfan affirme que Shoubou n’aurait jamais accord? sa permission ? la diffusion d’une pareille vid?o. <>, assure Yves Joseph.

Le musicien nous confie plus loin que les proches de la star avait pris des mesures pr?ventives afin d’?viter qu’un tel ?v?nement ne se produise. <>, indique-t-il en regrettant l’utilisation ? outrance faite des nouveaux canaux de communication.

Fanfan Ti B?t indique qu’une plainte a ?t? d?pos?e aupr?s de l’?tablissement sanitaire afin de d?finitivement bannir toute pratique du genre ? l’encontre de Shoubou. Toutefois, l’?quipe de Tabou et les proches de Shoubou n’ont pas encore envisag? de repr?sailles l?gales. On analyse encore le pour et le contre avant toute chose, car, selon Yves Joseph, ils ne sont pas int?ress?s ni ? un scandale ni ? une quelconque somme que l’action en justice pourrait rapporter.

Yves Joseph invite par ailleurs les fans de Tabou Combo particuli?rement de Shoubou ? prendre part ? une s?ance de d?dicaces le 23 d?cembre prochain ? New York. La voix de <> sera pr?sent ? cet ?v?nement et il se pr?tera aux jeux des d?dicaces pour le plaisir des fans.