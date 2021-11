Djakout still #1

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La formation musicale Djakout #1 a fait son grand retour sur scene le samedi 6 novembre 2021 a Amazura night-club, a New York. Cette premiere prestation du groupe depuis un bail fut l’occasion pour ce dernier, dans un premier temps, de presenter son nouveau chanteur, Jean Yves, a la diaspora haitienne de New York et, dans un second temps, de reaffirmer sa capacite de divertir une foule. Et le moins que l’on puisse dire est que le vibe n’a pas change. Djakout rete #1 !

Pas la peine d’essayer de se rememorer les anciennes prestations de la formation musicale Djakout #1 avant que les choses ne se gatent avec leur ancien percussionniste. Non, non. Le jeu d’ensemble est la, l’enthousiasme est la, le consommateur, avide de bon compas, est assez bien servi. Lors de cette affiche en tandem avec Vayb a Amazura, Pouchon Duverger, Polo et les autres ont bien assure. Avec des tubes comme <> qui n’a pas pris une ride, le groupe peut se targuer d’etre encore en mesure d’offrir du bon son au public. Tout curieux que l’on puisse etre autour de la nouvelle formule qu’ils ont mis en place, il aurait ete impossible de rester de marbre.

Trois chanteurs, mais chacun sa place, chacun son tour. Une formule qui reussit pleinement a Djakout #1. Un autre musicien s’est assure des animations que faisait dans le temps leur ancien percussionniste. Et cela n’a pas casse l’ambiance. On reconnait simplement que chaque musicien est unique et que Didi Santana devra y mettre du sien pour que personne ne cherche a le comparer a qui que ce soit. Quant a Jean-Yves, le nouveau chanteur, il a deja pris ses quartiers au sein du groupe. On aurait dit qu’il en est membre depuis des annees. Il faudra peut-etre du temps a certains fans pour se defaire de leur attachement a des musiciens qui ne font plus partie du Djaz pleyi, mais ce ne sera pas parce que la nouvelle equipe n’est pas a la hauteur de la reputation de la <> qu’est Djakout #1. Tout au moins sur scene. On attend maintenant albums et productions a venir !